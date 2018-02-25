مرحلة جديدة في التعاون الإيراني الياباني بمجال الصحة

العالم - إيران

وأعلن محسن أسدي لاري عقد المؤتمر الثالث للمعدات الطبية الايرانية واليابانية في مقر سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في طويكو، مبينا ان هذا المؤتمر يعقد بهمة مجموعة المعدات الطبية اليابانية(OMETA) والتي تضم 168 شركة مختصة بالمعدات الطبية.

وأوضح ان أكثر من 60 شركة يابانية تشارك في هذا المؤتمر، وقال أن مستشار وزير الصحة والمدير العام للمعدات الطبية بوزارة الصحة وأيضا عضو اللجنة الفنية للمعدات الطبية ورئيس هيئة الامناء لترشيد إنفاق العملة الصعبة في علاج المرضى، قاموا بشرح سياسات وزارة الصحة الايرانية في مجال المعدات الطبية.

وأضاف: ان مستشار وزير الصحة تناول مواضيع: سوق المعدات الطبية في ايران ووضع التوريد والتعاون المتبادل بين ايران واليابانت وتصنيع المعدات الطبية ونقل تقنية المعدات الطبية والتعاون في مجال الابحاث والتنمية، كما ان الشركات اليابانية في المقابل بيّنت وجهات نظرها في هذا المجال.

وأعرب مساعد وزير الصحة الايراني عن امله باعتماد اجراءات مناسبة في إطار تطوير التعاون بين البلدين إثر انفراج الاجواء السياسية بين الجانبين فضلا عن الالتزام السياسي لكبار مسؤولي ايران واليابان وكذلك التوقيع على وثيقة التعاون الاقتصادي والتمويلي بين البلدين والذي يبلغ 10 مليارات دولار.

ونقل أسدي لاري عن المشرف على السفارة الايرانية، أنه أجرى محادثات جيدة مع المسؤولين اليابانيين، وأن اليابان تدعم بشكل جاد القطاع الصحي في ايران وتطوير التعاون بين البلدين في هذا المجال.

وأشار مساعد وزير الصحة الايراني في الشؤون الدولية، الى التوقيع على مشروعين للتعاون المشترك بين ايران واليابان في المجال الصحي، وأردف: يمكن القول ان مرحلة جديدة من العلاقات والتعاون في مجال النظام الصحي للبلدين قد انطلقت، وكذلك فإن هناك دعما من الحكومة اليابانية لإجراءات وزارة الصحة الايرانية، ونأمل ان نحقق الاهداف والنتائج المطلوبة.

