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معلومات ونصائح هامة تخص 'إسفنجة الجلي'

معلومات ونصائح هامة تخص 'إسفنجة الجلي'
الأحد ٢٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

 تستخدم "اسفنجة الجلي" في التنظيفات، أي كان أشكالها، ولكن من الضروري جدا الانتباه إلى أن الإهمال في التعامل معها يؤدي لتكاثر الجراثيم في المنزل، فكيف يتم تجنب ذلك؟

العالم - منوعات

1- اختيار الإسفنجة الأنسب

المادة المصنوعة منها الإسفنجة مهمة جداً لتحافظ على الأسطح وأواني الطهي، لذا اختر دوماً تلك المصنوعة من السليلوز المكون من ألياف خشبية. فهذا النوع مثالي لجلي الصحون وتنظيف البقع عن الأسطح.

2- انتبه للون الإسفنجة

إذا كنت تعتقد أن توفر إسفنجة الجلي بألوان عديدة هدفه تسويقي، فأنت مخطئ! فالألوان تساعدك على التمييز بين إسفنجة الجلي، الإسفنجة المستخدمة للأسطح، للغاز أو حتى للأرضية. يجب أن تستخدم لكل منطقة من المطبخ إسفنجة بلون معين للحد من انتشار الجراثيم.

3- نظفها دوماً

صحيح أن الإسفنجة تمتص سائل الجلي إلا أن ذلك لا يجعلها آمنة وخالية من البكتيريا. الأهم ألا تترك بقايا الطعام عالقة عليها وأن تغسلها دوماً بعد الانتهاء من الجلي.

يمكنك أن تعلقها فوق حوض الجلي لتركها تجف.

4- لا تحتفظ بها لوقت طويل!

إذا استخدمت إسفنجة الجلي بعناية فهي بالطبع ستدوم لوقت أطول! ولكن ذلك لا يمنع أن تغيرها كل أسبوعين أو ثلاثة، فعندما تشعر أنها أصبحت قديمة، لا تتردد برميها! لحسن الحظ أنها ليست ثمينة.

المصدر: شاشة بوست

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