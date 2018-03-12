القاهرة تكشف حقيقة الاستيلاء الإسرائيلي على الغاز المصري

العالم - مصر

وأضاف خلال برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم حمدي رزق، أن مصر ليست بحاجة للغاز الإسرائيلي، وأن اتفاق استيراد الغاز من إسرائيل له عائد اقتصادي من خلال الاستفادة من رسوم العبور والإسالة والتصدير إلى أوروبا.

وقال محمود إن: "تركيا كانت تسعى لأن تكون مركزا لتجارة الغاز والبترول؛ ولكن مصر أجهضت حلم أنقرة بما لديها من بنية أساسية متطورة وجاهزة في هذا المجال."

وأوضح أن "أنقرة كانت تخطط لتصدير الغاز الإسرائيلي عبر أراضيها لأوروبا؛ وبالتالي تتحكم في المصالح الاستراتيجية، ومصر أخذت هذا الدور، وهذا يعد نجاحا كبيرا للسياسة المصرية".

وتابع الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم سوق الغاز في مصر، إن بلاده "استطاعت الحصول على الدور الذي كانت تأمله أنقرة، وهو ما يفسر حالة التحرش بسفن التنقيب في المياه القبرصية"، وقال إن "ما تقوم به أنقرة هو بلطجة بعد أن أجهضت مصر حلمها بأن تكون مركزا لتجارة الطاقة في أوروبا".

أكد المهندس كارم محمود، رئيس جهاز تنظيم الغاز المصري، أن إسرائيل لم تتدخل نهائيا في عملية ترسيم الحدود البحرية المصرية في المتوسط ولم تتمكن من الاستيلاء على نقطة غاز مصرية واحدة.

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