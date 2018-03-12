ماكرون وميركل بصدد بحث الهدنة في سوريا مع بوتين

العالم - سوريا

ولفت بيان صدر عن قصر الإليزيه، اليوم الأحد، إلى قرار مجلس الأمن، مؤكدا أن القرار كان خطوة لا بد منها، وأن فرنسا ستتابع عن كثب تطبيقه في الأيام القريبة القادمة.

وشدد البيان على ضرورة الالتزام بنظام وقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تعرضا للعنف وشح الأغذية، وإجلاء المرضى بشكل عاجل.

كما أشار إلى ضرورة تحرك جميع البلدان المعنية وعلى رأسها الدول الضامنة لعملية أستانا، وهي روسيا وتركيا وإيران، خلال الأيام القادمة من أجل تطبيق القرار بالكامل.

وأكد البيان أيضا أن ماكرون وميركل سيجريان مباحثات مع بوتين اعتبارا من الغد بخصوص تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي وتحقيق السلام في سوريا، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان سيزور في هذا الإطار العاصمة الروسية موسكو الثلاثاء القادم.

وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس السبت، على قرار يطالب بوقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما، على أن يدخل حيز التنفيذ بشكل "فوري".

روسيا اليوم

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