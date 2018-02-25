بروجردي: متطلبات البحرية الايرانية تستلزم الاستفادة من محركات الدفع النووي

العالم - ايران

واشار علاءالدین بروجردي الى بدء نشاط ايران على صعيد محركات الدفع النووي وقال ان بدء انشطة ايران على هذا الصعيد يعد خطوة في اتجاه الاستفادة من طاقة المحيطات والوقود اللازم للغواصات .

وتابع ان محركات الدفع النووي ليس من القضايا التي ينبغي ان تطلع عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

واوضح ان رئيس الجمهورية اوعز بتنفيذ مشروع محركات الدفع النووي وتم توفير التسهيلات اللازمة لبناء هذا المشروع ولم تتلق ايران لحد الان اي احتجاج يذكر من اي مؤسسة دولية .

وردا على سؤال حول ما اذا كان بدء النشاط في مجال محركات الدفع النووي من قبل ايران يعود الى الاجراءات الاميركية المعادية للجمهورية الاسلامية الايرانية قال بروجردي انه لم يجر تحديد موعد معين لبدء النشاط على صعيد محركات الدفع النووي وان البلدان بامكانها الاستفادة من هذه التقنية متى ما شعرت بانها بلغت القدرة اللازمة لتحقيق ذلك .

وحول اهمية محركات الدفع النووي قال بروجردي ان محركات الدفع النووي بامكانها ان تخدم بشكل كبير الملاحة البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية .

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