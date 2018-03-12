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السينما الهندية تفجع بوفاة أحد أشهر ممثليها!

السينما الهندية تفجع بوفاة أحد أشهر ممثليها!
الأحد ٢٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

اعلنت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي كابور التي تعد من أوائل نجمات بوليوود توفيت في دبي عن عمر 54 عاما بعد إصابتها بسكتة قلبية.

العالم - ثقافة

وافاد موقع عربي 21 ان سريديفي متزوجة من المنتج بوني كابور ولها ابنتان هما جهانفي وخوشي. وكانت النجمة الهندية الراحلة في دبي لحضور زفاف عائلي وفارقت الحياة في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت.

وامتدت مسيرة سريديفي الفنية خمسة عقود وشاركت في 300 فيلم وحصلت في عام 2013 على وسام بادما شري رابع أعلى وسام مدني في الهند.

وولدت سريديفي، واسمها الحقيقي شري أما يانجر أيابان، في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند. وبدأت التمثيل وهي في سن الرابعة وظهرت في عدد من الأفلام بلغة التاميل في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي لتترك الدراسة في نهاية المطاف حتى تتفرغ للعمل في السينما.

ومثلت سريديفي بلغات متعددة من بينها التاميلية وقدمت أدوارا إلى جانب نجوم كبار مثل كمال حسن وراجينيكانث.

ودخلت سريديفي عالم بوليوود عام 1979 بفيلم (سولفا ساوان) أي "الربيع السادس عشر" لكنها لفتت أنظار السينما الهندية إليها في فيلم "صدمة" عام 1983.

وفي نفس العام حجزت سريديفي لنفسها مكانا بين كبار نجمات بوليوود من خلال الفيلم الناجح (هيماتوالا) أي "الشجاع".

وخلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي أمتعت سريديفي الجمهور بأفلام تلعب فيها النساء أدوار البطولة مثل (تشاندني) أي "ضوء القمر" و(لامهي) أي "لحظات".

وابتعدت سريديفي عن السينما بعد زواجها من المنتج بوني كابور عام 1996 لتعود إلى الشاشة الفضية في عام 2012. وكان آخر ظهور لها في فيلم "أمي" عام 2017 وقدمت فيه دور أم تنتقم بعد أن تتعرض ابنتها للاغتصاب.

وبعد الإعلان عن وفاة سريديفي توالت عبارات الرثاء من نجوم بوليوود وكذلك رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وقالت الممثلة الهندية الشهيرة بريانكا تشوبرا على "تويتر": "الكلمات تعجز. أقدم التعازي لكل من أحبوا سريديفي. يوم أسود. ارقدي في سلام".

وقال مودي في تغريدة: "كانت من عمالقة صناعة السينما وقدمت على مدى مسيرتها الطويلة أدوارا متنوعة وأداء لا ينسى".

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