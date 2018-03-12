خلال اشهر قليلة.. ثالث قائد جديد للمنطقة الشرقية بسوريا

أصدرت القيادة السورية قرارا بتعيين اللواء "جمال يونس"؛ قائدا للجيش السوري في المنطقة الشرقية، وتحديدا في محافظة دير الزور.

وكان اللواء يونس قائدا للفرقة الثامنة في الجيش السوري، ورئيسا للجنة الأمنية في محافظة “حماة” بين عامي 2014 و2015، قبل أن يستبدل باللواء "موفق أسعد".

ويعرف اللواء جمال يونس، وهو من مواليد ريف طرطوس، بأنه من الضباط الفاعلين في الجيش السوري، وكان له دور بارز في تحرير مدينة المعضمية بريف دمشق، حين كان يشغل منصب قائد الفوج 555.

ويأتي تعيين "يونس" خلفا للواء "شوقي يوسف" الذي عين بداية هذا العام خلفا للواء "محمد خضور"، ويعد هذا التغيير الثالث في غضون الأشهر القليلة الفائتة، تزامنت مع سيطرة الجيش السوري على دير الزور، وما تبعها من تطورات ميدانية.

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