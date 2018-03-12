البث المباشر
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة افتريس بغوطة دمشق الشرقية
وحدات الجيش السوري عثرت على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية بالقرب من بلدة افتريس في الغوطة الشرقية، بعد خروج المسلحين منها
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم: لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الحشد الشعبي عمليات التفتيش والتعقب في القرى المجاورة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك

7 نصائح لحماية طفلك من الالتهاب الرئوى

7 نصائح لحماية طفلك من الالتهاب الرئوى
الأحد ٢٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

الالتهاب الرئوى من أبرز الأمراض شيوعا وخصوصا بين الأطفال، وهو عبارة عن التهاب شديد فى الرئتين نتيجة التعرض للجراثيم والفيروسات، وقد يسبب حمى وسعال مستمر وضيق فى التنفس والتعب والإرهاق الشديد فى الجسم، وفى هذه الحالة ينصح الأطباء بالابتعاد عن أماكن الزحمة لعدم انتقال العدوى وتجنب المضاعفات.

العالم - منوعات

وحسب ما ذكره موقع" wikihow "، فإن هناك بعض النصائح لتجنب إصابة الأطفال بالالتهاب الرئوى وهى:

- لحماية الأطفال من الالتهاب الرئوى يجب أولا حماية الجهاز المناعى من العدوى والبكتيريا وذلك عن طريق الاهتمام بالنظافة الشخصية وتعقيم اليدين باستمرار.

- الابتعاد عن الوجبات السريعة وتشجيع الطفل على تناول الأطعمة فى المنزل وذلك لحمايتها من التلوثات والجراثيم.

- تجنب التواجد فى أماكن التدخين لحماية الطفل من مشاكل الجهاز التنفسى والعدوى.

- الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه ولكن التأكد من غسلها جيدا لمنع البكتيريا .

- الإكثار فى تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين سى مثل الجوافة والبرتقال والكيوى وذلك لتعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الأمراض.

- السوائل الدافئة، مثل الينسون والزنجبيل والنعناع، فهى من المشروبات التى تساعد على توسيع الشعب الهوائية وتعزيز صحة الجهاز التنفسى.

206

تصنيف :

روابط ذات صلة

عقار الالتهاب الكبدي يشفي المرضى بالإيدز أيضا

وصفة سحرية تقضي على كل الالتهابات البولية والتهابات الكلى

الالتهاب الرئوي عند الاطفال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

صحيفة تكشف عن سبب مثير لموت اللواء القحطاني بالسعودية

الجيش السوري يكتسح الأفتريس في الغوطة الشرقية

شويغو يكشف سبب زيارة بوتين إلى سوريا..تفاصيل مثيرة!

شاهد: مظاهرات شعبية بالغوطة الشرقية، وهذا مصير دوما وحرستا..

 شاهد"بن سلمان" يغزو مواقع التواصل بهذا الفيديو..!

دوري ابطال اسيا الدحيل أول المتأهلين الى ثمن النهائي بثنائية العربي

فضيحة تاريخية.. الكشف عن عصابة اغتصبت ألف طفلة في بريطانيا

الجماعات الإرهابية في الغوطة الشرقية تواصل منع المدنيين من المغادرة

ایران وسلوفاکیا تبحثان توطيد العلاقات الثقافية والسياحية والجامعية

برسبوليس الايراني يلتقي مضيفه الوصل الإماراتي

خبر مثير للجدل... حاسة الشم تنبئ بالوفاة !

انتهاء فترة رئاسة ايران الدورية لمجموعة الـ 77 والصين

مصر والسعودية تدرسان إنشاء شركة ملاحة مشتركة   

رئيس كيان الاحتلال يدعو لفرض السيادة على كامل الضفة الغربية

لقاء عباس وملك الأردن.. ما هو البند الأبرز على طاولة المباحثات؟

بهذه الطريقة تتم قراءة رسائل "واتسآب" من دون أن يعرف مرسلها

أربيل تسلم بغداد المئات من معتقلي "داعش"

صفعة تلقتها الإمارات.. برلمان الصومال يلغي اتفاقيات "موانئ دبي"

عندما يتدخل أمير قطر في قضية رياضية مهمة بطلها "نيمار"!

شاهد... حارس مرمى يهدي فوزا ثمينا لفريقه

الأکثر مشاهدة