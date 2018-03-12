7 نصائح لحماية طفلك من الالتهاب الرئوى

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وحسب ما ذكره موقع" wikihow "، فإن هناك بعض النصائح لتجنب إصابة الأطفال بالالتهاب الرئوى وهى:

- لحماية الأطفال من الالتهاب الرئوى يجب أولا حماية الجهاز المناعى من العدوى والبكتيريا وذلك عن طريق الاهتمام بالنظافة الشخصية وتعقيم اليدين باستمرار.

- الابتعاد عن الوجبات السريعة وتشجيع الطفل على تناول الأطعمة فى المنزل وذلك لحمايتها من التلوثات والجراثيم.

- تجنب التواجد فى أماكن التدخين لحماية الطفل من مشاكل الجهاز التنفسى والعدوى.

- الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه ولكن التأكد من غسلها جيدا لمنع البكتيريا .

- الإكثار فى تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين سى مثل الجوافة والبرتقال والكيوى وذلك لتعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الأمراض.

- السوائل الدافئة، مثل الينسون والزنجبيل والنعناع، فهى من المشروبات التى تساعد على توسيع الشعب الهوائية وتعزيز صحة الجهاز التنفسى.

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