يونايتد يحسم القمة مع تشلسي ويستعيد المركز الثاني

وكان تشلسي سباقا الى التسجيل عبر البرازيلي ويليان في الدقيقة الثانية والثلاثين، لكن يونايتد أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الاول بست دقائق بواسطة البلجيكي روميلو لوكاكو، قبل أن يمنح جيسي لينغارد النقاط الثلاث لأصحاب الارض بتوقيعه على الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والسبعين.

وعزز مانشستر يونايتد مركزه الثاني رافعا رصيده الى 59 نقطة، بفارق 13 نقطة خلف مانشستر سيتي الذي يحل ضيفا على ارسنال في مباراة قمة مؤخرة في ختام المرحلة الخميس المقبل بسبب لقائهما معا بالذات اليوم في نهائي مسابقة كأس الرابطة.

في المقابل تراجع تشلسي بطل الموسم الماضي الى المركز الخامس بعد ان تجمد رصيده عند 53 نقطة، فكان توتنهام اكثر المستفيدين بفوزه المتأخر على كريستال بالاس بهدف يتيم لينتزع المركز الرابع برصيد 55 نقطة.