استشهاد امرأة وأطفالها الثلاثة جراء اقتتال الارهابيين بريف حلب

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وقالت مصادر إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين ارهابيي "هيئة تحرير الشام وجبهة تحرير سوريا"، في بلدة كفرناها وبلدة خان العسل،أسفرت عن سقوط قذيفة في أحد منازل المدنيين في بلدة خان العسل بريف حلب الغربي.

وأضافت المصادر أن القذيفة سقطت على منزل أحد المدنيين في جمعية الكهرباء الواقعة على أطراف بلدة خان العسل غربي مدينة حلب، ما أسفر عن استشهاد أم وأطفالها الثلاثة "حرقاً" وإصابة باقي أفراد العائلة بجروح وحروق، جراء اندلاع حريق في المنزل.



وكان قد أصيب 7 مدنيين بجروح وتهدمت بعض منازل المدنيين في بلدة باتبو الواقعة في أقصى ريف حلب الغربي، جراء الاشتباكات المستمرة بين ارهابيي "تحرير الشام وتحرير سوريا" أمس السبت.



يشار إلى أن معارك ضارية تدور بين ارهابيي "هيئة تحرير الشام" و"جبهة تحرير سوريا" في الشمال السوري ، لاسيما غربي مدينة حلب وشمال إدلب، أسفرت حتى الآن عن استشهاد وجرح العديد من المدنيين.