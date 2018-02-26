بالفيديو .. منظمة التجارة الايرانية تكشف أولوياتها خلال الحكومة الراهنة

العالم - خاص بالعالم

وحول اوليات منظمة التجارة الايرانية خلال الحكومة الراهنة اوضح خسرو بان منظمة التجارة الايرانية هي منظمة تجارية تسعى الى زيادة الصادرات.

وقال بأن الركنين الاساسيين لتنمية السوق، هما زيادة قابلية وقدرات التصدير وجميع الامور التي تساعد في تصدير البضائع الايرانية وهو الهدف الرئيسي للمنظمة وأما الركن الآخر هو توسعة وتطوير الاسواق وهذا يعني ان الدول والاسواق الجديدة التي تستطيع شراء البضائع الايرانية، وهما القطبان والمحوران الاساسيان للعمل في المنظمة وتوسعة التجارة للتمكن من زيادة الصادرات، حيث ان المنظمة تقدم التقارير لمجلس الوزراء الايراني وتسعى لتطويرها .

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