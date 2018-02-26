ذخيرة المدفعية الذكية "بصير"..إنتاج الصّناعات الدّفاعية الايرانية

ونجحت الصّناعات الدّفاعية الإيرانية وبهدف تعزيز دقة إصابة القصف المدفعيّ، في تصميم وصناعة ذخيرة "بصير" الذكيّة والموجّهة بالليزر؛ هذه الذّخيرة هي من عيار 155 مليمتر ويبلغ طول الواحدة منها حوالي متر واحد.

ويتم التّحكم بذخيرة "بصير" عبر الليزر وهي قادرة على إصابة وتدمير أهدافها بدقّة عالية كالجسور والدبابات والآليّات العسكرية، مراكز القيادة والأهداف المتحرّكة.

ومنظومة الليزر التي توجّه هذه الذخيرة قادرة على كشف، تحديد، وقياس المسافة الفاصلة عن الهدف. كما تتمتع هذه الذخيرة بخصائص أخرى فهي فعّالة بشكل كبير في الاشتباكات الجبلية، واستهداف سواتر العدو، والأهداف المتحركة، وضرب الأهداف القريبة، واستهداف تحصينات العدو ومضاداته بشكل دقيق.

كما يُمكن استخدام ذخيرة "بصير" ضد الأهداف البحريّة؛ وتمتلك هذه الذخيرة اليوم، وحدات المدفعية التّابعة للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية.