انتشال آخر جثث ضحايا الزلزال الذي ضرب تايوان قبل ثلاثة اسابيع

العالم - آسيا والباسيفيك

وكانت السلطات قد اكدت قبل نحو اسبوعين وفاة الزوجين الصينيين اللذين جاءا من بكين الى تايوان في رحلة سياحية، وقد بلغ اجمالي عدد القتلى 17 شخصا جراء الزلزال الذي بلغت قوته 6,4 درجات وتسبب بانهيار مبان عدة في منطقة هوالين الساحلية.

لكن جثتي الزوجين بقيتا عالقتين في الطابق الثاني من مبنى يون تسوي الذي يتألف من 12 طابقا وظل مائلا بمعدل 50 درجة بعد الزلزال، ما صعّب من عمليات الانقاذ خشية حدوث انهيار مفاجىء.

ومشّط عمال الانقاذ ركام هذا المبنى السكني منذ وقوع الزلزال في 6 شباط/ فبراير الى ان تمكنوا من استعادة الجثتين الاخيرتين الاحد.

وقضى في الزلزال ايضا ثلاثة من اقارب الزوجين الصينيين، ومن بين الاشخاص ال17 الذين قتلوا جراء الزلزال قضى 14 منهم في مبنى يون تسوي.

وقال رئيس بلدية هوالين فو كون-شي ان الضحيتين الاخيرتين احتجزتا تحت اعمدة منهارة لم يكن بالامكان رفعها بدون المخاطرة بانهيار كامل للمبنى، وتم انهاء البحث عن ناجين بموافقة الاقارب بعد مرور ستة ايام على الزلزال.

واعلنت حكومة مقاطعة هوالين ان جثتي الصينيين ارسلت الى مؤسسة محلية لدفن الموتى بعلم اقاربهما.

وبدأت ازالة ركام ثلاثة ابنية منهارة جزئيا في هوالين من بينها فندق مارشال الذي يعد من معالم المنطقة.

وتقع هوالين على الساحل الشرقي لتايوان وتعد من اشهر المواقع السياحية في الجزيرة المعرضة للزلازل.

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