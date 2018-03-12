بالفيديو..أسلحة اميركية بتصرف مسلحي الغوطة الشرقية !

العالم - سوريا

واظهرت المشاهد اطلاق المسلحين لصاروخ تاو اميركي ضد ” بلدورز” للجيش السوري اثناء قيامه بعمليات تحصين و تدشيم.

وبحسب معلومات لـ"مراسلون" فإن الصاروخ جرى استخدامه في منطقة حرستا والخاضعة لسيطرة النصرة وفصيل فيلق الرحمن.

وكان مجلس الامن الدولي وبرغبة أميركية يسعى لايجاد هدنة في كامل الغوطة الشرقية تستثني قتال النصرة والمسلحين الموالين لها، إلا ان المندوب الروسي حال دون استثناء النصرة منها، حيث بات بامكان الجيش السوري قتال النصرة في مناطق تواجدها في الغوطة الشرقية.

وكانت الولايات المتحدة الاميركية قد زودت فصائل ارهابية كثيرة باسلحة التاو وذلك عبر السعودية.

وتدعم السعودية مسلحي جيش الاسلام في الغوطة الشرقية، والذي ينتشر في منطقة دوما والمحاور المجاورة.

وبات واضحا ان هدنة الولايات المتحدة للغوطة الشرقية محاولة لحماية فصائلها الارهابية التي تدعمها.

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