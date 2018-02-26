ظريف يتوجه الى بلغراد في مستهل جولة على عدد من دول البلقان

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي قد صرح مساء الاحد بان وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيبدا اليوم الاثنين جولة في عدة دول بمنطقة البلقان.

وقال قاسمي في تصريحه، ان الوزير ظريف سيزور دول بلغاريا وصربيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك، يرافقه فيها وفد سياسي رفيع المستوى ووفد اقتصادي يضم مندوبين عن مؤسسات اقتصادية من القطاعين العام والخاص.

واوضح بان من برامج زيارة وزير الخارجية الى هذه الدول الاجتماع بوزراء الخارجية فيها ومسؤولين اخرين رفيعي المستوى فضلا عن اللقاء مع التجار ورجال الاعمال الايرانيين والدول المذكورة.

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