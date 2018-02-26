ازاحة الستار عن موسوعة ايران ومعجم المخطوطات العراقية في طهران

وتقام مراسم احتفالية في طهران ومدن ايرانية اخرى بمناسبة مرور 80 عاما على تأسيس المكتبة الوطنية الايرانية بحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية والرؤساء الحالي والسابقين للمكتبة الوطنية وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى طهران وعدد من المثقفين والكتاب.

وتتضمن المراسم ازاحة الستار عن منظومة قائمة الكتب الخطية الفارسية في العالم ومجموعة الكتب الخطية للمحدث القمي والطابع البريدي بهذه المناسبة.

وتضم المکتبة الوطنية، التي تعد من مفاخر المؤسسات العلمية والفكرية في ايران، من المصادر الثقافية والعلمية الغنية حيث تصم ملايين الكتب وآلاف النسخ الخطية ومئات ملايين الوثائق التاريخية.

ويشار الى ان مراسم الاحتفال بمرور ثمانين عاما على تأسيس المكتبة الوطنية بدأت منذ يوم السبت الماضي ببدء اعمال معرض المكتبة في جامعة طهران والمجلس والعتبة الرضوية المقدسة ومكتبة آية الله مرعشي نجفي و 12 مكتبة في محافظات البلاد.

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