زوجة أوباما تكشف تفاصيل مثيرة عن حياتها.. التفاصيل هنا

العالم - ألأمریکيتان

وافاد ميشيل أوباما، عن طرحها لمذكراتها الشخصية في تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل، التي ترجمت إلى 24 لغة.

وفي تغريدة على حسابها عبر "تويتر"، قالت ميشيل أوباما إن مذكراتها تحمل اسم "Becoming".

وبحسب زوجة أوباما، فإن السماح لها للمرة الأولى للتحدث بصراحة عن المسار "غير المتوقع" بحياتها، ستنقله بشكل مفصل في مذكراتها الشخصية.

وأضافت: "أتحدث في هذه المذكرات عن جذوري، طفلة صغيرة من جنوب شيكاغو، ستقوم بالتعبير عن نفسها في هذا الكتاب، وكيف تطوّرت، وقوّت شخصيتها".

وقالت ميشيل أوباما إنها تأمل من المتابعين لمذكراتها أن يستفيدوا من تطوير مهاراتهم، وقدراتهم، والإصرار على الوصول إلى جميع ما يطمحون به.

وأضافت: "لا أستطيع الانتظار لمشاركة قصتي معكم".

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