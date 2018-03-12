البث المباشر
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة افتريس بغوطة دمشق الشرقية
وحدات الجيش السوري عثرت على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية بالقرب من بلدة افتريس في الغوطة الشرقية، بعد خروج المسلحين منها
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم: لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الحشد الشعبي عمليات التفتيش والتعقب في القرى المجاورة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك

أسرار عملية الغوطة،دعم الروسي وثقة السوري ستنهي ملف ريف دمشق خلال شهر

أسرار عملية الغوطة،دعم الروسي وثقة السوري ستنهي ملف ريف دمشق خلال شهر
الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

لمعت مقصلة عزرائيل في الغوطة، لقد نفخ القدر في صور النهاية وتبسم الخلاص على هيئة جندي سوري، صدر قرار الحق بدينونة مخلوقات الغوطة الإرهابية، حرستا وعربين وجوبر وزملكا وعين ترما وجسرين وحزرما وأوتايا وغيرها ليست مشمولة بالهدنة، فيما تبقى دوما لتصبح ساقطة نارياً وتنتظر قدرها المحتوم.

العالم - مقالات

لم تمض دقائق على إعلان مجلس الأمن التصويت على الهدنة حتى عادت نسور الجو لتصدح في سماء الليل كعذاب واقع ليس له دافع، بينما عزفت صواريخ الفيل والمدفعية الثقيلة سمفونية الهلاك من جديد على مكامن الإرهاب في الغوطة.

المعلومات الأولية ميدانياً وبحسب مصادر عسكرية، هي أن الجيش العربي السوري تقدم في حي العجمي بحرستا والنشابية القريبة هي الأخرى من دوما.

تناقلت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تلك المعلومات كالنار في الهشيم، والتوقعات كلها تنتهي بحسم محيط دوما بدايةً من حرستا وعربين والنشابية.

السؤال المستغرب من قبل العديد من الأوساط هو لماذا وافقت أمريكا والغرب على التعديلات الروسية للهدنة، وبماذا ستستفيد واشنطن ومن معها من جعل دوما فقط تحت بند الهدنة وما حولها ضمن عملية حفل الشواء الذي يقيمه الجيش السوري؟! ألا يجعلها ذلك ساقطةً نارياً كما يتم تناقله؟.

في التخمينات هو أن واشنطن التي تدرب عصابات تحت مسمى جيش سورية الجديد في التنف تريد كسب المزيد من الوقت من أجل إعادة ترتيب المهام الإرهابية لعصابات التنف وعصابة جيش الإسلام في دوما، وهناك احتمال لقيام الأمريكي بإعطاء أمر عملياتي لمن يتم تدريبهم في التنف، والمخطط هو شن عملية عسكرية تبدأ من التنف بالتزامن مع عمل يقوم به إرهابيو دوما ومن معها من محورين.

عمليات الجيش السوري في الفترة السابقة والتي جعلته يحكم سيطرته على عدرا والضمير وطريق التنف من جهة الريف الدمشقي كانت لقطع الطريق على هذا المخطط، والآن سيكون على الجيش السوري وحلفائه مسابقة الوقت خلال ثلاثين يوماً لتحويل دوما إلى الساقطة نارياً وتبديد خطرها، وذلك بعد تحرير كل من حرستا وعربين والنشابية بالدرجة الأولى.

بدأت ملامح العملية العسكرية السورية تأخذ ملامح أكثر وضوحاً، فيما أصبحت تجاعيد الاستغراب والدهشة تسيطر على وجوه داعمي ميليشيا جيش الإسلام، لا سيما بعد فشل رهانهم في حماية كل من أحرار الشام وفيلق الرحمن ليكونا عوناً لجيش الإسلام في المعركة التي قد يتم التحضير لها، لكن السياسة السيبيرية الروسية وببرودة وبراعة فائقة استطاعت انتزاع الفريسة من فم الغرب كدب قطبي جائع، وعدلت بنود الهدنة فجعلت كل من أحرار الشام وفيلق الرحمن ضمن قائمة التصفية، لتكون ميليشيا جيش الإسلام وعتق رقبتها كجائزة ترضية حالية للأمريكي ومن معه، ريثما تنتهي مدة الهدنة، عندها إما أن يكون الجيش السوري قد حسم حرستا وعربين وزملكا وعين ترما والنشابية وحزرما وأسقط دوما نارياً، وإما سيكون هناك محاولة للأمريكي بإعادة فتح معركة جنوبية تنطلق من التنف، والروسي يعيها تماماً وهو ما يبرر الدعم المطلق من موسكو لدمشق في عملية الغوطة الجارية حالياً، وهو ما يبرر أيضاً القوة والثقة الكبيرة لدى مندوب سورية بشار الجعفري الذي هدد واشنطن من جهة والمسلحين من جهة أخرى، حتى لو أطلقت قذيفة واحدة فإن ذلك سيكون سبب هلاكها امام أعين المجتمع الدولي كله.

علي مخلوف / عاجل الاخبارية

109-1

روابط ذات صلة

عبد الباري عطوان: أربعة أسباب وراء استمرار المعارك في الغوطة الشرقية

سوريا ستواصل عملياتها ضد الإرهاب في الغوطة وعفرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شويغو يكشف سبب زيارة بوتين إلى سوريا..تفاصيل مثيرة!

شاهد: مظاهرات شعبية بالغوطة الشرقية، وهذا مصير دوما وحرستا..

 شاهد"بن سلمان" يغزو مواقع التواصل بهذا الفيديو..!

دوري ابطال اسيا الدحيل أول المتأهلين الى ثمن النهائي بثنائية العربي

فضيحة تاريخية.. الكشف عن عصابة اغتصبت ألف طفلة في بريطانيا

الجماعات الإرهابية في الغوطة الشرقية تواصل منع المدنيين من المغادرة

ایران وسلوفاکیا تبحثان توطيد العلاقات الثقافية والسياحية والجامعية

برسبوليس الايراني يلتقي مضيفه الوصل الإماراتي

خبر مثير للجدل... حاسة الشم تنبئ بالوفاة !

انتهاء فترة رئاسة ايران الدورية لمجموعة الـ 77 والصين

مصر والسعودية تدرسان إنشاء شركة ملاحة مشتركة   

رئيس كيان الاحتلال يدعو لفرض السيادة على كامل الضفة الغربية

لقاء عباس وملك الأردن.. ما هو البند الأبرز على طاولة المباحثات؟

بهذه الطريقة تتم قراءة رسائل "واتسآب" من دون أن يعرف مرسلها

أربيل تسلم بغداد المئات من معتقلي "داعش"

صفعة تلقتها الإمارات.. برلمان الصومال يلغي اتفاقيات "موانئ دبي"

عندما يتدخل أمير قطر في قضية رياضية مهمة بطلها "نيمار"!

شاهد... حارس مرمى يهدي فوزا ثمينا لفريقه

روسيا تنشئ مركزا لتقديم الخدمات الفنية لمنظومة S-300 في إيران

"نيويورك تايمز" تكشف: تفاصيل جديدة عن اعتقال الأمراء السعوديين بالريتز

الأکثر مشاهدة