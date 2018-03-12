البث المباشر
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة افتريس بغوطة دمشق الشرقية
وحدات الجيش السوري عثرت على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية بالقرب من بلدة افتريس في الغوطة الشرقية، بعد خروج المسلحين منها
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم: لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الحشد الشعبي عمليات التفتيش والتعقب في القرى المجاورة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك

"الدولية للحقوق" تدعو الى حماية المقدسات الدينية بالقدس

الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

قالت "الهيئة الدولية للحقوق والتنمية" إنها "تتابع قرار الطوائف المسيحية في القدس الروم واللاتين والأرمن، بإغلاق كنيسة المهد الرافضة للإجراءات التي تفرضها دولة الاحتلال من خلال بلدية القدس الصهيونيةـ والتي كان آخرها ما يسمى (بضريبة الأرنونة) على الطوائف المسيحية".

العالم - فلسطين

واعتبرت الهيئة في بيان لها، أن "هذه الإجراءات تهدف إلى ممارسة التطهير العرقي لكل ما هو غير صهيوني، وهذا يعتبر استفزازاً لكل مشاعر المسلمين والمسيحيين على حد سواء."

ورأت أن "توقيت هذه الإجراءات يأتي متزامناً مع القرارات الأمريكية المتتابعة حول المكانة الدينية والسياسية لمدينة القدس الشريف، والتي كان آخرها تحديد يوم 1/5/2018 تاريخاً لنقل السفارة الامريكية إلى القدس".

ودعت المسلمين والمسحيين في مدينة القدس إلى التوحد لحماية المقدسات الدينية والوقوف بقوة أمام الغطرسة الصهيونية.

ودعت المجتمع الدولي إلى حماية الاماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في فلسطين عامة وفي مدينة القدس على وجه الخصوص.

وحثت الهيئة السلطة الفلسطينية إلى قطع كل علاقاتها الأمنية مع الكيان .

ودعت الاردن إلى اتخاذ ما يلزم لعدم تغيير الواقع الديني والسياسي والتاريخي لمدينة القدس.

وظلت أبواب كنيسة القيامة في القدس المحتلة، الاثنين، مغلقة لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على فرض السلطات الإسرائيلية ضرائب جديدة على كنائس المدينة المقدسة، ومشروع قانون جديد حول الملكية.

102-114

روابط ذات صلة

"علماء المسلمين" يدعو لهبة ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شويغو يكشف سبب زيارة بوتين إلى سوريا..تفاصيل مثيرة!

شاهد: مظاهرات شعبية بالغوطة الشرقية، وهذا مصير دوما وحرستا..

 شاهد"بن سلمان" يغزو مواقع التواصل بهذا الفيديو..!

دوري ابطال اسيا الدحيل أول المتأهلين الى ثمن النهائي بثنائية العربي

فضيحة تاريخية.. الكشف عن عصابة اغتصبت ألف طفلة في بريطانيا

الجماعات الإرهابية في الغوطة الشرقية تواصل منع المدنيين من المغادرة

ایران وسلوفاکیا تبحثان توطيد العلاقات الثقافية والسياحية والجامعية

برسبوليس الايراني يلتقي مضيفه الوصل الإماراتي

خبر مثير للجدل... حاسة الشم تنبئ بالوفاة !

انتهاء فترة رئاسة ايران الدورية لمجموعة الـ 77 والصين

مصر والسعودية تدرسان إنشاء شركة ملاحة مشتركة   

رئيس كيان الاحتلال يدعو لفرض السيادة على كامل الضفة الغربية

لقاء عباس وملك الأردن.. ما هو البند الأبرز على طاولة المباحثات؟

بهذه الطريقة تتم قراءة رسائل "واتسآب" من دون أن يعرف مرسلها

أربيل تسلم بغداد المئات من معتقلي "داعش"

صفعة تلقتها الإمارات.. برلمان الصومال يلغي اتفاقيات "موانئ دبي"

عندما يتدخل أمير قطر في قضية رياضية مهمة بطلها "نيمار"!

شاهد... حارس مرمى يهدي فوزا ثمينا لفريقه

روسيا تنشئ مركزا لتقديم الخدمات الفنية لمنظومة S-300 في إيران

"نيويورك تايمز" تكشف: تفاصيل جديدة عن اعتقال الأمراء السعوديين بالريتز

الأکثر مشاهدة