موسكو مستعدة لاستنئاف التعاون مع اوروبا دون شروط مسبقة

العالم – اوروبا

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البرتغالي أوغوشتو سانتوش سيلفا بموسكو، اليوم الاثنين: "أعتقد بأننا نبدي ما يكفي من الإرادة الطيبة فيما يخص استعدادنا لاستئناف عمل كافة قنوات الحوار والتعاون والمشاريع المتبادلة المنفعة التي تم تجميدها بعد ربيع عام 2014، وذلك من دون شروط مسبقة".

وأشار لافروف إلى أن موسكو تثمن إدراك الكثيرين في الاتحاد الأوروبي بمدى سلبية الحالة الراهنة للعلاقات بين روسيا والاتحاد.

وأضاف أن روسيا لن تجري أي مفاوضات حول شروط رفع العقوبات الأوروبية عنها. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الابتعاد عن سياسة الانعزال أو محاولات فرض العزلة على روسيا.

وأشار إلى أن أوساط الأعمال الأوروبية تبدي اهتماما أكثر فأكثر بتجاوز الحالة الراهنة، مشيرا إلى اللقاءات الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رجال الأعمال الألمان والفرنسيين.

وأكد لافروف: "نحن مستعدون للتعاون مع شركائنا الأوروبيين والحكومات لكي نأخذ بعين الاعتبار اهتمامات أوساط الأعمال".

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