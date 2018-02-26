عفرين..محور الحوار بين ماكرون واردوغان هاتفيا

العالم - سوريا

وشدد ماكرون في مكالمته الهاتفية مع أردوغان، اليوم الاثنين، على ضرورة مراعاة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، مضيفا أن الإشراف الفرنسي على جهود الإغاثة والأسلحة الكيميائية "شامل ودائم".

من جهتها أفادت مصادر في الرئاسة التركية، أن أردوغان أبلغ ماكرون بمعلومات عن عملية "غصن الزيتون" الجارية في عفرين، قائلا إن تطهير عفرين من العناصر الإرهابية سيجلب معه عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأكد أردوغان أن تركيا اتخذت كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون تضرر المدنيين من عملية "غصن الزيتون".

وكانت تركيا نشرت اليوم الاثنين القوات الخاصة للشرطة التركية في منطقة عفرين تحضيرا للمعارك الجديدة.

المصدر : روسيا اليوم

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