هل تقترب تركيا من تسلم مدارس "غولن" في أفغانستان؟!

العالم - أسیا والباسيفيك

ووقع الاتفاقية وزير التربية التركي عصمت يلماز ونظيره الأفغاني محمد إبراهيم شينواري، في المركز الإعلامي والصحافي بالعاصمة كابل، حيث سيتولى وقف المعارف التركي، إدارة المدارس والمعاهد المذكورة.

وأنشأت تركيا في عام 2016، مؤسسة "وقف المعارف"، لتتولى إدارة المدارس في الخارج التي كانت مرتبطة بمنظمة غولن. كما تقوم بإنشاء مدارس ومراكز تعليمية في الخارج.

واستطاع الوقف خلال فترة وجيزة، التواصل مع 70 دولة حول العالم، وأسس ممثليات في 34 بلدا، وهو يمتلك حاليا، قرابة 100 مدرسة لمختلف المراحل التعليمية في 20 دولة.

والدول التي يمتلك فيها وقف المعارف التركي ممثليات هي: أفغانستان، ألبانيا، واستراليا، النمسا، البوسنة والهرسك، جيبوتي، تشاد، غابون، غامبيا، غينا، جورجيا، كازاخستان، كونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو الشعبية، كوسوفو، الكويت، مدغشقر، مقدونيا، مالي، منغوليا، موريتانيا، النيجر، باكستان، رومانيا، السنغال، سيراليون، الصومال، السودان، سوريا، تنزانيا، تونس.

وتتهم السلطات التركية رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرض لها الرئيس رجب طيب أردوغان في 15 يوليو 2016، فيما رفض غولن هذا الاتهام.

206-114