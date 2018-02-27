لافروف يبلغ ألمانيا سبل تسوية مشاكل الغوطة الإنسانية

العالم - سوريا

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "وزيرا الخارجية تبادلا الآراء حول مسائل التسوية السورية في ضوء تطورات الوضع في سوريا، ومسائل الدعم العملي للقرار الأممي رقم 2401".

وأكمل البيان "وأطلع لافروف نظيره غابرييل بشكل مفصل على الخطوات المحددة التي يقوم بها العسكريون الروس من أجل تسوية المشاكل الإنسانية في الغوطة الشرقية".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع مساء السبت الماضي، القرار 2401 الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال القتالية لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.

واستثنى القرار جماعة "داعش" الوهابية، وتنظيمات "جبهة النصرة"، و"القاعدة" وغيرهم من الأفراد والمنظمات المرتبطة بهذه الهياكل الإرهابية.

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