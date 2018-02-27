البث المباشر
مصدر بحريني : مركز الخيام يحذر المجتمع الدولي في تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان: العشرات يواجهون الإعدام بعد محاكمات غير عادلة في البحرين
مصدر فلسطيني : رؤساء الكنائس يقررون إعادة فتح كنيسة القيامة الساعة 4 فجر يوم غد الأربعاء، عقب إعلان حكومة تجميد قرارها فرض ضرائب على الأوقاف المسيحية في القدس.
مصادر فلسطينية : رؤساء الكنائس المقدسية يقررون فتح كنيسة القيامة غدا
مصادر فلسطينية : قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم حي راس خميس قرب مخيم شعفاط بالقدس المحتلة
مصدر فلسطيني : : خلال الساعات القادمة سيصدر بيان عن رؤساء الكنائس المسؤولة عن كنيسة القيامة
مراسل العالم : استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بسقوط قذيفتين صاروخيتين بمحيط حي عش الورور في مدينة دمشق
مراسل العالم : ‏ اشتباكات عنيفة تجري بين الجيش السوري و ارهابيي جبهة النصرو و المجموعات المرتبطه بها في محور الزريقية و حوش الظواهرة بالغوطة الشرقية
مصادر فلسطينية : اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في حارة أبو سنينة بمدينة الخليل
مصادر فلسطينية : وفاة طفل (9 سنوات) جراء تعرضه للدهس في بلدة ميثلون قضاء جنين
مراسل العالم: استهدافات صاوخية مكثفة تطال تحصينات الإرهابيين في مزارع حرستا بريف دمشق

المغرب على استعداد للتفاوض لتجديد اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي

المغرب على استعداد للتفاوض لتجديد اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي
الثلاثاء ٢٧ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

عبر المغرب الثلاثاء عن استعداده لاجراء مفاوضات جديدة لتجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي الذي تنتهي مدته في تموز/يوليو 2018 مؤكدا ان القضاء الاوروبي اثبت صحته.

العالم . المغرب     

وبحسب فرانس برس، قال وزير الزراعة والصيد البحري المغربي عزيز اخنوش في تصريحات "سيتواصل نشاط الصيد البحري حتى نهاية الفترة المقررة في الاتفاق وهي تموز/يوليو القادم، ونحن الان ضمن الاجال المعقولة لبدء المفاوضات المستقبلية".

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي اصدرت الثلاثاء قرارها بشأن صحة اتفاق الصيد المبرم في 2006 مع المغرب معتبرة انه "قابل للتطبيق على اراضي المملكة" ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها من الصحراء الغربية والتي لم تتم الاشارة اليها في نص الاتفاق.

واوضحت المحكمة في بيان ان "ادماج اراضي الصحراء الغربية في دائرة تطبيق اتفاق الصيد البحري من شانه ان يخالف العديد من قواعد القانون الدولي العام".

وتعتبر السلطات المغربية ان الاساسي في الامر هو "الاقرار بصحة الاتفاق" بحسب ما قال اخنوش.

وكان المدعي العام للمحكمة الاوروبية اعتبر بداية كانون الثاني/يناير 2018 ان الاتفاق "باطل" بسبب انتهاكه "حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير" في تناغم مع جبهة بوليساريو الساعية لاستقلال الصحراء الغربية.

واكد الوزير المغربي ان "المحكمة لم تأخذ براي المدعي العام بشأن منع الصيد" و"لم تمنح بوليساريو اي دور في هذا الملف".

والصحراء الغربية البالغة مساحتها 266 الف كلم مربع هي المنطقة الوحيدة في افريقيا التي لم يحسم وضعها في فترة ما بعد الاستعمار. وتسيطر المملكة على 80 بالمئة من اراضيها ضمنها 1100 كلم من ساحلها الاطلسي الغني بالسمك. وتسيطر بوليساريو على 20 بالمئة من اراضي المنطقة. وتفصل بين الطرفين منطقة عازلة تنتشر فيها قوة الامم المتحدة.

واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة وهو يتيح لسفن الصيد التابعة لدول الاتحاد الاوروبي الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية.

ويسري الاتفاق حتى 14 تموز/يوليو 2018.

واكد الوزير المغربي انه "بالنسبة للمفاوضات القادمة سيتعين اعتماد وسائل تتلاءم مع قرار المحكمة" الاوروبية.

210

روابط ذات صلة

الصحراء تجمع كولر بوفد موريتاني .. والبوليساريو تلوح بالحرب

مباحثات جديدة حول "الصحراء الغربية" في برلين

فرنسا تجدّد دعمها لخطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية

إسبانيا تدعو لبدء مفاوضات الصيد البحري مع المغرب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مؤتمر فلسطينيي الخارج: كثير من الدول العربية لا ترحب بنا

الشرطة العراقية تقبض على مفتي "داعش" ووالي القيارة

التشيك ترفض اتهامات تركيا بأنها "راعية للإرهاب"

 أول ربط مباشر لاسم نتنياهو بقضية رشاوي ضخمة في الكيان الاسرائيلي

تعليقا على جلسة مجلس الأمن حول اليمن.. ظريف: السعودية ارتكبت جرائم حرب في اليمن

تجديد حبس هشام جنينة 45 يوما على ذمة التحقيقات

مشاريع استيطانية جديدة تهدد البلدة القديمة بالقدس

مسؤول بريطاني سابق: لندن تتخلى عن وجبة كاملة مقابل "التشيبس"

كمين محكم استهدف آلية عسكرية سعودية ومصرع طاقمها بجيزان

من أجل سيدة.. إمبراطور "القمار" يعرض بناء مبنى سفارة بلاده في القدس!

طائرات عراقية تقصف مواقع لمسلحين شمال كركوك

معركة الغوطة الشرقية وصراع القوى الإستعمارية

والت ديزني تستثمر 2.47 مليار دولار لتوسيع "ديزني لاند باريس"

ترکیا تسقط تفويض نائبين من حزب مناصر لقضية الاكراد

موسى: إذا أصبحت رئيسا لمصر سأكرم حسني مبارك + فيديو

ارتفاع حاد بمعدلات السمنة لدى الأطفال بأميركا

الاتحاد الاوروبي يرفض مرحلة انتقالية مفتوحة بعد بريكست

الصليب الأحمر يعترض على مدة "الهدنة اليومية" بالغوطة!

بالفيديو .. ظهور صاروخ "يارس" العابر للقارت في شوارع موسكو

قاعدة حميميم تكشف معلومات مفاجئة عن مسلحي الغوطة!

الأکثر مشاهدة