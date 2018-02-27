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الاتحاد الاوروبي يرفض مرحلة انتقالية مفتوحة بعد بريكست

الاتحاد الاوروبي يرفض مرحلة انتقالية مفتوحة بعد بريكست
الثلاثاء ٢٧ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه الثلاثاء في مؤتمر صحافي في بروكسل ان الحديث عن مرحلة انتقالية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي هو امر "غير ممكن".

العالم- أوروبا

وقال بارنييه اثر اجتماع مع وزراء يمثلون الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي "عرضنا منطقيا ان تنتهي (المرحلة الانتقالية) في 31 كانون الاول/ديسمبر 2020"، علما بان خروج المملكة المتحدة مقرر نهاية اذار/مارس 2019، مضيفا "يبدو ان المملكة المتحدة تأمل بابقاء هذه المرحلة مفتوحة لكنه امر غير ممكن".

وعرض بارنييه الثلاثاء مع الدول ال27 التي يتفاوض باسمها مع لندن، ما آلت اليه المفاوضات اضافة الى نص سيصدره الاربعاء يشكل اول مسودة قانونية ل"اتفاق خروج" المملكة المتحدة.

وسيتضمن هذا النص مضمون الاتفاق الذي تم التوصل اليه في كانون الاول/ديسمبر بين الجانبين في شان ثلاثة عناوين رئيسية: مصير المواطنين الاوروبيين المقيمين في بريطانيا والتسوية المالية لخروج لندن ومستقبل الحدود الايرلندية.

وسينظم ايضا المرحلة الانتقالية لما بعد بريكست والتي تأمل بها لندن لتجنب تداعيات خروج قاس في انتظار التوصل الى اتفاقات تجارية بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا.

واضاف المفاوض الاوروبي "من الواضح ان المرحلة الانتقالية يجب ان تكون قصيرة، لقد اقترحنا 21 شهرا لنركز" على موازنة الاتحاد الاوروبي التي تبقى سارية حتى نهاية 2020.

وتابع "نسمع (من الجانب البريطاني) اقتراحات مفادها انه يمكننا عدم وضع تاريخ" محدد للمرحلة الانتقالية بحيث تظل مفتوحة للاتفاقات المقبلة، قبل ان يرفض هذه الفرضية.

واضافة الى قضية المرحلة الانتقالية، عدد بارنييه العديد من نقاط الخلاف التي تشمل حتى الملفات الثلاثة التي تم بلوغ اتفاق اولي في شانها في كانون الاول/ديسمبر.

ونبه الى انه خلال المرحلة الانتقالية، على المملكة المتحدة ان تطبق كل قواعد الاتحاد الاوروبي وبينها "ابقاء حرية التنقل"، مشددا على ضرورة ان تكون حقوق المواطنين الاوروبيين الذين يصلون الى المملكة المتحدة خلال الفترة الانتقالية هي نفسها قبل خروج بريطانيا نهاية اذار/مارس 2019، الامر الذي ترفضه لندن.

وكرر بارنييه انه انطلاقا من استمرار العديد من نقاط الخلاف فان "المرحلة الانتقالية ليست حقا مكتسبا" مبديا استعداده "لمناقشة هذا الامر سريعا" مع نظيره البريطاني ديفيد ديفيس.

واكد ايضا ان "القضية الايرلندية لا يمكن ان تبقى عالقة"، موضحا ان الاوروبيين سيقدمون وثيقة مكتوبة تنص على انه في غياب حل يجنب العودة الى حدود ملموسة بين ايرلندا واقليم ايرلندا الشمالية البريطاني، على لندن ان تبقى "ملتزمة تماما" قواعد السوق الموحدة والاتحاد الجمركي والتي استند اليها التعاون بين شمال ايرلندا وجنوبها واتفاق السلام الايرلندي في 1998.

وذكر بارنييه بان الاتحاد الاوروبي يعتزم بحلول الخريف انهاء الاتفاق "حول شروط انسحاب منظم" للمملكة المتحدة.

وسيرفق هذا النص ب"اعلان سياسي" يحدد اطار العلاقة المقبلة بين الجانبين بعد بريكست والمرحلة الانتقالية المفترضة، الامر الذي لم تبدأ المفاوضات في شأنه بعد.

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