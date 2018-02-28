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بالفیديو...  فلاح يوبخ الرئييس الفرنسي، تكلم معي بادب!

الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثَّق مشادة كلامية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومزارع فرنسي، وذلك خلال زيارته معرض باريس الدولي الزراعي السنوي، الأحد الماضي.

العالم -منوعات

ويظهر ماكرون في المقطع المصور وهو يتحدث بغضب مع أحد المزارعين، بخصوص مادة "الجليفوسات" التي منعتها الحكومة الفرنسية.

وقال الرئيس الفرنسي: "بالنسبة لي الفلاحون والمستهلكون عندما يقولون لي أنت كنت على دراية باستعمال "الجليفوسات" (مبيد حشري) ولم تحرك ساكنا .. أنهم سينظرون في عيني ولن يذهبوا للبحث عنكم".

ورد عليه الفلاح: "نحن هادئون وأنتم اهدأوا قليلا أرجوكم، ما هذا الأسلوب، إنني أتكلم معكم بأدب".

وصعَّد الرئيس الفرنسي من لهجته مع الفلاح قائلا: "لست أنت من يعطيني الهدوء"، فقاطعه الفلاح "نحن هنا، هذه منطقتنا".

فرد ماكرون: "نحن في وطننا، في فرنسا، إنها الجمهورية".

وجاء عدد من المزارعين الغاضبين لحضور المعرض، ومقابلة الرئيس ماكرون، ومناقشة القضايا الشائكة حول سياسات فرنسا التجارية والزراعية مع الاتحاد الأوروبي، والمحادثات التجارية مع ميركوسور (كتلة تجارية في أمريكا الجنوبية تضم البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي) وشراء الأراضي الفرنسية من الصين.

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