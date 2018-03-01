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شاهد/ مجازر سعودية في اليمن.. وايران تدعو لوقف العدوان

الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠١٨ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

جدد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف دعوة بلاده الى وقف العدوان على اليمن، وايصال المساعدات الانسانية، واطلاق حوار بين أطراف الازمة، وتشكيل حكومة شاملة، وقال ظريف ان مشروع القرار في مجلس الامن ضد ايران يشكل مسرحة رديئة في وقت تواصل السعودية ارتكاب المجازر في اليمن.

العالم - اليمن

مجزرة جديدة تضاف إلى سجل دول العدوان على اليمن، أكثر من 20 مدنياً سقطوا بين شهيد وجريح بغارة شنها الطيران السعودي على قرية حفصين في مديريةِ سحار بمحافظة صعدة شمالي اليمن. 

وقالت مصادر محلية إن الغارة استهدفت منزلاً في سحار ما أدى الى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين في حصيلة غير نهائي.

وشنت الطائرات السعودية غارة على مديرية نهم بصنعاء أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين بينهم امرأة، وأصيب آخرون. 

في سياق متصل قتل 14 مرتزقاً برصاص وحدة القناصة اليمنية في جبهات متفرقة في مأرب والجوف، ونفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية كميناً سعودية في أحد خطوط إمداد الجيش السعودي وراء الحدود باتجاه جبهة جيزان، ما أدى إلى مقتل طاقم الآلية المستهدفة.

سياسيا جدد وزير الخارجية الايراني دعوة بلاده لوقف إطلاق النار في اليمن وإيصال المساعدات الإنسانية وإطلاق حوار يمني يمني وتشكيل حكومة شاملة.

ظريف انتقد نزوع مجلس الأمن الدولي إلى دعم المعتدين، معتبرا أن هذه التصرفات تذهب بمصداقية المجلس كمؤسسة مسؤولة عن السلم والأمن الدوليين.
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