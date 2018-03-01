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تعديل وزاري في اليونان يشمل خصوصا وزير الهجرة

تعديل وزاري في اليونان يشمل خصوصا وزير الهجرة
الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

اجرى رئيس الحكومة اليونانية اليكسيس تسيبراس الاربعاء تعديلا وزاريا محدودا شهد خصوصا استبدال وزير سياسة الهجرة يانيس موزالاس الذي كان مهندس ادارة ازمة الهجرة في 2015.

العالم - أوروبا

واستبدل موزالاس في هذا المنصب الحساس بديمتري فيتساس (61 عاما) وهو من كوادر حزب سيريزا اليساري الحاكم ونائب وكان يشغل منصب مساعد وزير الدفاع.

ويأتي هذا التعديل ايضا اثر اقالة وزيرة الدولة للعمل رانيا انتونوبولوس الاثنين واستقالة زوجها وزير الاقتصاد ديمتري بابادميتري الثلاثاء. 
وحل محلها اثاناسيوس اليبولوس المسؤول في دائرة مراقبة العمل واستبدل زوجها بيانيس دراغاساكيس نائب رئيس الحكومة والمقرب جدا من فريق تسيبراس.

وقال ديمتريس تزاناكوبولوس المتحدث باسم الحكومة ان "الامر يتعلق بتغييرات محدودة في الفريق الحكومي" مشيرا الى ان رئيس الحكومة "شكر بحرارة يانيس موزالاس على مساهمته في عمل الحكومة".

ولم يشمل التغيير المناصب الاساسية في الحكومة حيث بقي اقليدس تساكالوتوس المفاوض الاساسي مع بروكسل، في منصب وزير المالية وبانوس كامينوس رئيس الحزب السيادي الشريك في الحكم في منصب وزير الدفاع.

ويشير آخر استطلاع الى تقدم ابرز احزاب المعارضة اليميني "حزب الديموقراطية الجديدة" بتسع نقاط على حكومة الائتلاف بقيادة تسيبراس. ويحتفظ الائتلاف الحاكم بغالبية محدودة في البرلمان.

ومن المقرر تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة في ايلول/سبتمبر 2019.
 

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