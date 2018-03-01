هذا ما صرح به قائد الثورة الاسلامية بشان بشار الاسد.. + صور

العالم - ايران

وقال قائد الثورة الاسلامية خلال استقباله وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار السيد ووفد ديني مرافق له، تقع سوريا اليوم في خط الدفاع الأول ويتوجب علينا الدفاع عنها، مشيراً إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد أبرز شخصية مكافحة مقاومة ولم يظهر عليه التردد والشك وهذا الأمر مهم جداً بالنسبة للشعب.

وأضاف قائد الثورة أن الشعوب المسلمة تعيش اليوم حياة الذل وهي ليس بذليلة، لكن قياداتهم جعلت من حياتهم ذليلة. مضيفاً أن الشعب الذي يشعر قادته بعزة أنفسهم وعزة الاسلام، سيكون له العزة ولا يمكن للعدو أن يهزمه.

وأردف آية الله خامنئي أن الثورة الاسلامية تدخل الآن عقدها الرابع، وجميع القوى العظمى كانت منذ اليوم الأول ضدها، كاميركا والسوفييت والناتو والقوى الرجعية العربية والاقليمية شكلوا تحالفات ضدها، لكن الثورة لم تهزم، موضحاً أن معنى ذلك يتجلى في البداية بأنه ليس كل ما تريده القوى العظمى سيتحقق بالضرورة.

وأضاف قائد الثورة الاسلامية أن هذه القضية تنهض بوعي الشعوب، وهذه المعرفة تمنحهم القوى والأمل، وقال: اذا تعاونا نحن وأنتم وبقية عناصر المقاومة في المنطقة سيصبح قرارنا حازم، ولا يمكن للأعداء أن يقوموا بأي حركة ضدنا.

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