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كييف تعلن انتصارها.. نزاع الغاز بين روسيا و اوكرانيا

كييف تعلن انتصارها.. نزاع الغاز بين روسيا و اوكرانيا
الخميس ٠١ مارس ٢٠١٨ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

قالت كييف الاربعاء انها انتصرت في اخر معاركها في النزاع المعقد مع روسيا حول الغاز بعد أن أمرت محكمة دولية شركة "غازبروم" الروسية دفع أكثر من 4 مليارات دولار الى اوكرانيا.

العالم - أوروبا

واصدرت محكمة ستوكهولم التي تنظر في هذه القضية المتعددة الاوجه، امراً لشركة غازبروم بدفع مبلغ 4,63 مليار دولار (3,79 مليار يورو) بسبب "اخفاقها في تسليم كميات الغاز المتفق عليها"، بحسب ما ذكرت شركة "نفت غاز" الاوكرانية للغاز. 

وذكرت الشركة في بيان ان "غازبروم ستدفع مبلغاً صافياً من 2,56 مليار دولار الى شركة نفت غاز" بعد حكم سابق للشركة الاوكرانية بدفع ملياري دولار الى الشركة الروسية العملاقة. 

ومنذ تولي السلطات الموالية للغرب السلطة في اوكرانيا في 2014، يخوض البلدان الجاران معارك قانونية ضارية ضد بعضهما البعض في قضايا تصل قيمتها الى عدة مليارات. 

ولم يصدر اي رد فعل من شركة غازبروم على القرار حتى الان. 

ويتعلق الحكم الاخير بمرور الغاز الروسي في الاراضي الاوكرانية. 

ورحب وزير البنية التحتية الاوكراني فلودومير اوميليان بالقرار وقال على فيسبوك انه "نصر في استوكهولم" رغم أن المبلغ الذي أمرت به المحكمة اقل بكثير من المبلغ الذي طلبته كييف وهو نحو 15 مليار دولار. 

وفي كانون الثاني/ديسمبر خفضت المحكمة السعر الذي يمكن لروسيا ان تطلبه مقابل الغاز، إلا أنها ابقت على الزام كييف بشراء الغاز من جارتها ولكن بكميات أقل.
 

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