استقلال يحسم ديربي طهران ويؤجل تتویج برسبوليس

العالم - ايران

وأقيمت المباراة بحضور نحو 100 الف متفرج عصر الخميس فيما حل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني إنفانتينو ضيف شرف عليها.

وسجل اللاعب "وريا غفوري" هدف الفوز لاستقلال، اثر خطأ دفاعي مكنه من التسديد من امام المرمي بقوة، إذ ارتطمت الكرة بالقائم الايمن، ثم الايسر وسكنت الشباك (د44).

برسبوليس الذي كان يمني النفس بالتتويج المبكر بالدوري الايراني الممتاز عبر بوابة غريمه استقلال، لم يظهر بادائه المعهود، فيما اتيحت له عدد من المحاولات اخفق في ترجمتها لاهداف.

وبهذا الفوز صعد رصيد استقلال الى 41 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي برسبوليس عند 57 نقطة متصدرا للترتيب.

ويحتل ذوب آهن المركز الثاني برصيد 42 نقطة وكان قد تعادل اليوم ايضا مع مضيفه "بارس جنوبي جم" بدون اهداف.

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