التونسيون يستنكرون تدخل السفير الفرنسي في انتخاباتهم

وأججت زيارة السفير الفرنسي والفريق المرافق له، واجتماعه بالهيئة المشرفة على إعداد الانتخابات البلدية، غضباً غير مسبوق لدى المعارضة، إذ اعتبر القيادي في "الجبهة الشعبية"، عمار عمروسية، أنّ تصرفات "ما سماه" المُقيم العام الفرنسي تجاوزت كل الحدود والأعراف الدبلوماسية.



وقال في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "سفير فرنسا يتجول في تونس ومؤسساتها وأراضيها معتقداً أنها إحدى مستعمرات فرنسا"، مضيفاً أنّ "تطفله على هيئة الانتخابات وسير العملية الانتخابية البلدية يعد تعديا على سيادة تونس وعلى كرامتها وتدخلا سافرا في المسار الديمقراطي".



ودعا عمروسية الرئيس التونسي،الباجي قائد السبسي، ووزير الخارجية خميس الجهيناوي إلى "وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وكفّ أيدي الأطراف الأجنبية عن تونس، وإيقاف نزيف التدخل الخارجي في مصيرها ومصير أبنائها".

وطالما رافقت صولات وجولات السفير الفرنسي في تونس انتقادات من سياسيين وإعلاميين، فحيثما يحل تنقلب زياراته إلى مشغّل رئيسي للمتابعين والناشطين.



وأثارت صور دارفو، أمس، وهو في مقر هيئة الانتخابات، موجة سخرية غير مسبوقة من قبل صحافيين ومدونين، وذهب بعضهم لوصفه "بالملح الذي لا يغيب عن طعام ولا عن مقام".



وكتب الصحافي والمحلل السياسي، محمد بوعود، على صفحته في "فيسبوك"، ساخراً "بحثت جاهداً منذ فترة عن صديقي السفير الفرنسي وقلقت لاختفائه عنا. وإذا به منشغل بهيئة الانتخابات. لو لم يكن هو فماذا سيحل بنا يا الله؟".



بدوره كتب الصحافي، مراد علالة، على صفحته في "الفيسبوك"، "لتطمئن القلوب. تساءل بعض الأصدقاء، خصوصاً النبارة المشاكسين خلال الأيام القليلة الماضية عن غياب سعادة سفير فرنسا اللافت في المشهد التونسي في العلن على الأقل، وعزا البعض ذلك إلى النقص في صابة البرتقال هذا العام والبعض الآخر لتقطع البطولة التونسية لكرة القدم وتكاثرت القراءات. المهم كل ما فعله جماعة الهيئة العليا والدستورية والمستقلة للانتخابات هو استغلال تحسن حالة الطقس الذي بدا ربيعياً مشمساً ليقولوا لنا اطمئنوا السفير بحذانا، فاطمأنت القلوب!".