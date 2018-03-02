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واشنطن: موسكو انتهكت التزاماتها الدولية بتطويرها أسلحة نووية

واشنطن: موسكو انتهكت التزاماتها الدولية بتطويرها أسلحة نووية
الخميس ٠١ مارس ٢٠١٨ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

هاجمت وزارة الخارجية الأمريكية، تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالته أمام الجمعية الاتحادية، متهمة الاتحاد الروسي بانتهاك التزاماته الدولية عبر تطوير الأسلحة النووية.

العالم - الاميركيتان 

وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، على الخطاب، قائلة: "الرئيس بوتين أكد ما كانت تعلمه الولايات المتحدة منذ زمن، وكانت روسيا تنفيه، وهو قيامها بتطوير منظومات أسلحة مزعزعة للاستقرار على مدى أكثر من 10 سنوات، في انتهاك مباشر لالتزاماتها الدولية"​​.

وقالت: "بعضها (الأسلحة التي أعلن عنها بوتين) لا يتوافق مع معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وهذا ما يثير قلقنا بشكل خاص.. هم (في روسيا) لا يمتثلون إلى المعاهدة منذ عام 2014، ويطورون صواريخ متموضعة على الأرض متوسطة المدى وصواريخ كروز، ما يعد انتهاكا للمعاهدة بشكل مباشر".

كما وصفت ناورت الفيديوهات التي رافقت خطاب بوتين "وأظهرت توجيه هجوم تجاه الولايات المتحدة" بأنها "عمل غير مسؤول".

المصدر: وكالات

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