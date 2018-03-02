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تحذير للعوائل.. اطفئوا اجهزتكم ليلاً.. لتجنب هذا المرض الخطير!!

تحذير للعوائل.. اطفئوا اجهزتكم ليلاً.. لتجنب هذا المرض الخطير!!
الجمعة ٠٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

دعا كبار الاطباء في بريطانيا، العائلات الى العمل اطفاء الأجهزة الإلكترونية خلال الليل، محذرين من تسبب ما وصفوه بـ"الضوء الازرق" بامراض مسرطنة.

العالم - منوعات

ونشرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، اليوم الجمعة، تقريرا حمل عنوان "مخاطر صحية بسبب الضوء الأزرق"، ونقل التقرير تحذيرات عن كبار "المسؤولين الطبيبين" في بريطانيا، داعين "جميع العائلات للعمل على إطفاء جميع الأجهزة الإلكترونية خلال الليل لمنع تعرضهم لأي مخاطر قاتلة بسبب التلوث الضوئي".

وقالت البروفيسورة الطبيبة سالي دايفيس، إن "التعرض لخليط من التلوث من بينها قلة الهواء والضوضاء والمواد الكيماوية كفيل بالتسبب بإصابة عشرات الآف بمرض بالسرطان والأمراض الرئوية والأمراض القلبية القاتلة".

وأضافت أن عدم وجود توعية كافية يضع الكثير من العائلات في خطر يومي.

وحثت في تقريرها السنوي على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتقليل من التعرض لهذا الخليط من التلوث ولإجراء المزيد من الأبحاث مثل التعرض لأشعة الهواتف المحمولة.

وختمت بالقول إن تلوث الهواء يسبب وفاة 30 ألف شخص سنويا.

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