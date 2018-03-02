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الرشق: إيران تعد من أكثر الدول التي دعمت المقاومة الفلسطينية

الرشق: إيران تعد من أكثر الدول التي دعمت المقاومة الفلسطينية
الجمعة ٠٢ مارس ٢٠١٨ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

قال عزّت الرّشق، عضو المكتب السياسي، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة "حماس"، إن إيران تعد من أكثر الدول التي دعمت المقاومة الفلسطينية بالمال والسلاح في أحلك الظروف ولها الفضل في ذلك.

العالم - فلسطين المحتلة

وأوضح الرشق في مقابلة مع صحيفة القدس، نشرت اليوم الجمعة، أن النقاش تناول التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية في ظل ما يرشح عن رؤية أمريكية أو ما يسمى صفقة القرن، والأوضاع الصعبة في قطاع غزة، وملف المصالحة، والعلاقة الثنائية بين حماس ومصر.

وأكد الرشق - عضو وفد قيادة "حماس" الذي تواجد في القاهرة بقيادة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة خلال الزيارة الطويلة للعاصمة المصرية- أن هذه الزيارة تأتي في إطار سعي الحركة الدائم لبحث ومناقشة واقع القضية الفلسطينية والمخاطر التي تحدق بها، وسبل توحيد الجهود العربية والإسلامية من أجل الدفاع عن الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية.

وأشار إلى استمرار الاتصالات مع حركة "فتح" من أجل تذليل العقبات أمام المصالحة.

وقال الرشق: إن "حماس" تحمل مشروعاً تحررياً متكاملاً، وإن خياراتها مفتوحة ومتعددة في التعامل مع أي تطور، مشددًا على أنه إذا ما فكرت "إسرائيل" في شن عدوان جديد على قطاع غزة فإن " يد كتائب القسّام دوماً على الزناد، وشعارها "وإنْ عدتم عدنا".

وأكد الرشق رفض حركته لاستعداد بعض الأطراف الفلسطينية أو العربية للتعاطي مع حلول تلغي حق العودة، وقال: إن هذا الأمر مرفوض تماما.

وحول ملف تبادل الأسرى، نفى الرشق بعض ما روجت له بعض وسائل الإعلام من طرح هذا الملف خلال هذه الزيارة؛ وقال: يدرك المحتلون كيفية التعامل مع هذا الملف؛ الذي لا يتم التعامل معه عبر وسائل الاعلام.

وحول العلاقات مع إيران؛ قال إن إيران تعد من أكثر الدول التي دعمت المقاومة الفلسطينية بالمال والسلاح في أحلك الظروف ولها الفضل في ذلك وهذا يسجل لها.

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