حائز هذه الطائرة لا يخاف أحدا !

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وكشف جهاز الإعلام التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني أن مقاتلة “سو-35” قامت، في شهر فبراير/شباط 2018، بطلعة جوية تندرج في إطار خفر الأجواء الصينية فوق بحر الصين الجنوبي.

وأشاد موقع إخباري صيني بقدرات مقاتلة “سو-35″، مشيرا إلى أن هذه الطائرة قادرة على ضرب الأهداف في الجو وعلى الأرض وفي البحر.

يشار إلى أن طائرات “سو-35” ستعزز القدرة القتالية للقوات الجوية الصينية.

وبحسب موقع guancha فإن “سوخوي 35” أفضل طائرة مقاتلة في العالم، وإن الصين لن تخاف أحداً بعدما حصلت على طائرات “سو-35”.

ولا بد من الإشارة إلى أن “سوخوي 35” قد تكون الطائرة الأجنبية الأخيرة التي يستعين بها الجيش الصيني، إذ أن من المتوقع أن يتحول الجيش الصيني في المستقبل القريب لاستخدام طائرات صينية الصنع مثل (J-20).