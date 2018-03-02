البث المباشر
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الإصابات برصاص الاحتلال بالمواجهات الدائرة في قطاع غزة إلى 15
حصيلة الإصابات في مواجهات قطاع غزة 6 إصابات " 2 شرق جباليا و3 شرق خانيونس وإصابة شرق البريج"
3 إصابات جديدة خلال المواجهات مع جنود الاحتلال الاسرائيلي على الحدود الشرقية لخانيونس
اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية
إصابة 3 مواطنين فلسطينيين بجراح متوسطة في الاقدام برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق خان يونس
قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية في صعدة
حكومة منطقة كردستان العراق تفتح الطريق الرابط بين أربيل وكركوك
مراسل العالم: الجيش السوري يحقق تقدما هاما في غوطة دمشق الشرقية ويصل الى مشارف بلدة اوتايا
مراسل العالم: الوحدات الكردية تجبر الجيش التركي والمسلحين التابعين له على الانسحاب من بلدة بعدينا بريف عفرين
مراسل العالم: الوحدات الكردية تجبر الجيش التركي والمسلحين التابعين له على الانسحاب من بلدة بعدينا بريف عفرين

حائز هذه الطائرة لا يخاف أحدا !

حائز هذه الطائرة لا يخاف أحدا !
الجمعة ٠٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وسائل إعلام صينية دخول طائرات مقاتلة روسية من طراز “سو-35” إلى الخدمة الفعلية في الجيش الصيني.

العالم - علوم وتكنولوجيا 

وكشف جهاز الإعلام التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني أن مقاتلة “سو-35” قامت، في شهر فبراير/شباط 2018، بطلعة جوية تندرج في إطار خفر الأجواء الصينية فوق بحر الصين الجنوبي.

وأشاد موقع إخباري صيني بقدرات مقاتلة “سو-35″، مشيرا إلى أن هذه الطائرة قادرة على ضرب الأهداف في الجو وعلى الأرض وفي البحر.

يشار إلى أن طائرات “سو-35” ستعزز القدرة القتالية للقوات الجوية الصينية.

وبحسب موقع guancha فإن “سوخوي 35” أفضل طائرة مقاتلة في العالم، وإن الصين لن تخاف أحداً بعدما حصلت على طائرات “سو-35”.

ولا بد من الإشارة إلى أن “سوخوي 35” قد تكون الطائرة الأجنبية الأخيرة التي يستعين بها الجيش الصيني، إذ أن من المتوقع أن يتحول الجيش الصيني في المستقبل القريب لاستخدام طائرات صينية الصنع مثل (J-20).

روابط ذات صلة

روسيا تعزز السماء السورية بأحدث الطائرات وأخبار مفرحة عن الغوطة..

لماذا مقاعد الركاب في الطائرات زرقاء؟

ما سر استخدام اللون الأزرق لمقاعد الركاب في الطائرات؟!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بن علي يعود للواجهة من جديد تحت غطاء سعودي

ظاهرة بشرية "خارقة للطبيعة" حيرت العلماء!

مصر تحمل المجموعات الإرهابية مسؤولية تأجيج الأوضاع في الغوطة

ما هي العوامل التي تعيق عملية التسوية في ليبيا؟

معاناة العطار.. إحدى حكايات أطفال غزة في ظل الحصار +فيديو

السلة الايرانية الاولى آسيوياً

زوجة تحضر حفل زفاف زوجها على عروسه الجديدة.. وما فعلته لا يصدق!! + ( صورة )

الخضري: كل تأخير في إتمام المصالحة يعقد الوضع الفلسطيني

هكذا علق نتنياهو على جلسة استجوابه

ارتفاع ضحايا المواجهات العرقية في الكونغو الديموقراطية

تركيا توقف جنديين يونانيين دخلا اراضيها بتهمة "التجسس"

سويسرا.. إعتقال شخص بعد تهديد بوجود قنبلة قرب محطة قطارات برن

اتهام الكرواتي لوكا مودريتش بالادلاء بشهادة زور

كرة المضرب نادال المصاب ينسحب من دورتي إنديان ويلز وميامي

نيويورك تايمز: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الأبيض

الخارجية الروسية تتحدث عن روسيات يقبعن في سجن بالعراق

طوكيو تطالب سيئول بإزالة تمثال يرمز لمعاناة "نساء المتعة"

واشنطن تعلق على الأسلحة الروسية المتطورة الجديدة

شاهد؛ المسلحون يواصلون خرق الهدنة ومنع خروج المدنيين من الغوطة الشرقية

تسريب صوتي لمبارك: الأمريكان خططوا لثورة يناير منذ 2005!

الأکثر مشاهدة