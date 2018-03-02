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تركيا توقف جنديين يونانيين دخلا اراضيها بتهمة "التجسس"

تركيا توقف جنديين يونانيين دخلا اراضيها بتهمة
الجمعة ٠٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

وضع جنديان يونانيان قيد الاعتقال الجمعة في تركيا بتهمة "محاولة التجسس" بعد توقيفهما اثر دخولهما أراضي تركيا الخميس أثناء قيامهما بدورية قرب الحدود.

العالم - تركيا

وافادت وكالة الأناضول انهما مثلا بعد ظهر الجمعة امام محكمة قررت حجزهما بتهمة "محاولة التجسس العسكري" و"دخول منطقة عسكرية محظورة".

واعتقل العسكريان بعد ظهر الخميس شمال نهر إفروس الذي يفصل بين البلدين وأوضح المتحدث باسم هيئة الأركان اليونانية نيكولاوس فانيوس في وقت سابق الجمعة بأن أحوال الطقس "كانت سيئة وضل العسكريان اللذان كانا مسلحين طريقهما".

وأكد أن العسكريين بحالة جيدة مؤكدا "لم تحصل معركة وهما حاليا في أدرنة" المدينة الحدودية في شمال تركيا.

وتابع أن "وزارة الخارجية اليونانية تعمل على إعادتهما".

وذكرت وكالة الأناضول أن العسكريين أوضحا في إفادتهما للسلطات التركية أنهما تبعا آثار خطى في الثلج للدخول إلى تركيا من أجل التقاط صور بهاتفيهما النقالين وإرسالها إلى رؤسائهما.
 

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