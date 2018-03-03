قائد ايراني: ترسيخ الوحدة بين الدول الاسلامية ضرورة ملحة

وبحث العميد الطيار 'شاه صفي' خلال لقائه مستشار الأمن القومي الباكستاني ناصر خان جنجوعه، حول الاوضاع في المنطقة بمافيها التطورات في افغانستان.

وأكد على اهمية معرفة القيود التي تعيق تنمية العلاقات الثنائية وازالتها، وقال ان المسلمين يعانون من مشاكل وآلام كثيرة، وان تعزيز الوحدة في العالم الاسلامي ضرورة اساسية.

واشار قائد القوة الجوية للجيش الايراني الى افاق السلام والاستقرار في افغانستان، وقال ان ايران تعتقد ان السلام في افغانستان شرطا مسبقا لاستتباب السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه قال مستشار الأمن القومي الباكستاني في اللقاء الذي حضره سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في باكستان مهدي هنردوست، ان ايران بلد مهم بالنسبة لباكستان.

ولفت ناصر خان جنجوعه الي التحديات التي يواجهها البلدان على الصعيدين الأقليمي والدولي وقال ان معالجة هذه التحديات تاتي في اطار التعاون المتبادل.

واضاف مستشار الأمن القومي الباكستاني، ان ايران ليست بلدا جارا فقط، بل بلد شقيق وكلا البلدين يرتبطان بمشتركات تاريخية وثقافية ودينية واسعة.

وقال ناصر خان جنجوعه : نعتقد ان مستقبلا مشتركا ينتظر ايران وباكستان وان تعزيز التعاون بين البلدين امر لايمكن اجتنابه.

وأكد على المواقف والهواجس التي طرحها رئيس الوفد العسكري الايراني، ونوه الي دور باكستان في المنطقة والعالم الاسلامي، وأكد ان باكستان وبدون التحيز لجهة ما ، اضطلعت بدور ايجابي ومتوازن بخصوص المنطقة والعالم الاسلامي.

وتبادل قائد القوة الجوية للجيش ومستشار الأمن القومي الباكستاني، وجهات النظر بخصوص سبل تعزيز التعاون الثنائي خاصة القضايا المرتبطة بالأمن الأقليمي وأكدا ضرورة المشاركة في القطاعات التجارية والسياسية والدفاعية والاقتصادية.

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