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البيت الابيض يدين الهجمات الاخيرة في غرب أفريقيا

البيت الابيض يدين الهجمات الاخيرة في غرب أفريقيا
السبت ٠٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تدين الهجمات الأخيرة في عدد من بلدان غرب أفريقيا، بما في ذلك اختطاف المسلحين لأكثر من مائة تلميذة في نيجيريا، فضلا عن الهجوم على قوات حفظ السلام في مالي.

العالم - أفريقيا

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات الوحشية في غرب أفريقيا على مدى الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك اختطاف الإرهابيين لأكثر من 100 تلميذة وقتل العاملين في المجال الإنساني في نيجيريا، والهجوم الإرهابي ضد قوات حفظ السلام الدولية في مالي، الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص، فضلا عن هجوم أمس في بوركينا فاسو، والذي أسفر عن مقتل العديد من الأبرياء وجرح العشرات".

وأضاف البيان: إن "هذه الهجمات فقط تزيد من عزم الولايات المتحدة والدول المسؤولة لمطاردة وقتل، وتخليص العالم من أولئك، الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال الدنيئة".

واختطفت جماعة "بوكو حرام" الإرهابية 111 فتاة، خلال هجوم على مدرسة في ولاية "يوبي" النيجرية.

وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إن "بوكو حرام" خطفت أكثر من ألفي شخص منذ 4 سنوات، تم تحرير 500 منهم. وأحصت منظمة العفو الدولية 38 عملية خطف جماعية قامت بها الجماعة منذ مطلع 2014.

وتنشط جماعة "بوكو حرام" في شمال شرق نيجيريا. وتقوم النيجر والكاميرون وتشاد بتنفيذ عمليات عسكرية ضد الجماعة، التي ترد بهجمات موقعة العديد من الضحايا.

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