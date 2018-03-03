الماكنة الدعائية للعدو لم تتمكن من منع نجاحات الثورة الاسلامية

وفي كلمته خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة والعشرين للمسابقات العامة للقرآن الكريم بين منتسبي التعبئة، قال اللواء محمد علي جعفري: ان الاهتمام بتعليمات القرآن أدت وتؤدي الى المزيد من النجاحات للثورة الاسلامية على مستوى المنطقة والعالم.

وأشار الى ان الماكنة الدعائية والإعلامية للعدو لم تتمكن من منع نجاحات الثورة الاسلامية، قائلا: ان الماكنة الإعلامية للأعداء تبذل محاولات واسعة لمواجهة الثورة والتقليل من شأن مكاسبها، الا ان النجاحات والمكاسب التي حققتها الثورة في مختلف الميادين بما فيها على صعيد السياسة الخارجية وأداء الجمهورية الاسلامية في المنطقة، لا يمكن التعتيم عليها.

وأشار الى اننا نشهد النصر الإلهي في سوريا والعراق واليمن، مضيفا: ان سقوط المقاتلة الصهيونية الذي حدث للمرة الاولى، هو نموذج من هذا النصر الإلهي.. وبعون الله تعالى فإن جميع من يجاهدون الآن وينصرون دين الله، سيصلّون يوما في القدس الشريف.

وأشاد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، بإنجازات جبهة المقاومة، ورأى ان هذه الانجازات انما هي ثمرة التعبئة الشعبية.

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