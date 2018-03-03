العمید جزائري: التفاوض حول الصواریخ الایرانیة مشروط بـ...؟

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الایرانیة ، ان التفاوض حول الصواریخ الایرانیة مشروط بتدمیر الاسلحة النوویة والصاروخية الامیركية والاوروبية البعیدة المدى.

وتعلیقا علي تصریحات المسؤولین الاميركیین وبعض الدول الاوروبیة، اوضح العمید جزائري الیوم السبت: إن ما یتحدث عنه الاميركیون ومن موقع الإحباط بشان تقیید قدرات الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الصاروخیة ، سوى أحلام وتمنیات لن تتحقق، وناشئة عن اخفاقاتهم وهزائمهم فی المنطقة.

واضاف : لو كان ارتقاء قدراتنا الدفاعیة قد تأثر ببعض المحادثات السیاسیة والدبلوماسیة، لما كنا الیوم فی موقف قوی، وامیركا فی موقف ضعیف امام ایران.

وأكد العمید جزائري وهو مساعد رئیس هیئة الاركان العامة للقوات المسلحة، ان هزائم امیركا فی المنطقة ستتقلص حینما یودع الشیطان الأكبر منطقة غرب اسیا.

وبشان الكیان الصهیونی الغاصب قال العمید جزائری : الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تعتبر الكیان الاسرائیلی كیان احتلال وغاصبا للاراضی الفلسطینیة والقدس الشریف وغیر مشروع ویمر بمراحل الافول والزوال، وان هذا المبدأ لایتغیر أبدا على جمیع الاصعدة حتي الریاضیة.

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