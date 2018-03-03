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لافروف يعلن موقف روسيا من استمرار العدوان على اليمن

لافروف يعلن موقف روسيا من استمرار العدوان على اليمن
السبت ٠٣ مارس ٢٠١٨ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن قلقه إزاء استمرار العدوان السعودي على اليمن، مشددا على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي العمل على وقف العدوان على هذا البلد.

العالم - اليمن

وقال لافروف في حديث لصحيفة Reporter الإثيوبية اليوم السبت: لم نفقد الأمل بعد في وقف العدوان الذي طال أمده في اليمن، والنظر المتبادل في مصالح جميع القوى السياسية هناك، إلا أنه يجب علينا أن ندرك حقيقة استحالة الحل بين ليلة وضحاها.

وأضاف: "الأطراف المتنازعة في اليمن غير مستعدة للعودة إلى الحوار البناء للتغلب على الخلافات بينها، وهو الأمر الذي يعوق حل الأزمة. ومع ذلك، يجب ألا نيأس ونستمر في محاولات التوصل إلى التسوية في هذا البلد".

وتابع: نحن على ثقة تامة بضرورة استمرار المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة، في حث الأطراف اليمنية على التخلي عن الحرب والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وختم بالقول: "نحن نعتزم مواصلة الإسهام في حل هذه الأزمة. عملنا على ذلك منذ البداية، وعلى اتصال منتظم بأطراف الصراع التي بيدها وضع اليمن على المسار السلمي".

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