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أوكرانيا.. انفجار يهز مركز دونيتسك ومعلومات عن وقوع إصابات

أوكرانيا.. انفجار يهز مركز دونيتسك ومعلومات عن وقوع إصابات
السبت ٠٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل وكالة سبوتنيك اليوم السبت، عن وقوع انفجار كبير وسط إقليم دونيتسك شرق أوكرانيا، كما أدى إلى إصابة شخص واحد، وتدمير العديد من السيارات.

العالم . أوروبا

وأشار المراسل إلى أن الانفجار وقع في تمام الساعة 15.00 بتوقيت موسكو.

ولفت المراسل إلى أن الانفجار وقع في منطقة سكنية، كما أن العبوة الناسفة وضعت بين السيارات.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة بما في ذلك وإقامة الهدنة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.

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