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سلوفاكيا تفرج عن إيطاليين أوقفوا في قضية اغتيال صحفي

سلوفاكيا تفرج عن إيطاليين أوقفوا في قضية اغتيال صحفي
الأحد ٠٤ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

أفرجت السلطات السلوفاكية عن 7 إيطاليين أوقفوا على خلفية قضية اغتيال صحفي سلوفاكي، كان يعد تحقيقا صحفيا حول قضية فساد مفترضة بتواطؤ مسؤولين كبار مع المافيا الإيطالية.

العالمأوروبا

وقالت الشرطة السلوفاكية في بيان، قبل ساعات من تشييع الصحفي جان كوسياك (27 عاما) في قرية ستيافنيك بشمال سلوفاكيا:" ضمن المهل القانونية (48 ساعة) تأكد المحقق من الوقائع اللازمة لتوجيه اتهامات محتملة. وبعد 48 ساعة أفرج عن الموقوفين".

وكان آلاف المتظاهرين قد احتشدوا الجمعة في مدن سلوفاكيا بينهم 25 ألفا في العاصمة براتيسلافا للتعبير عن احتجاجهم على اغتيال الصحفي الذي قتل مع خطيبته مارتينا كوسنيروفا (27 عاما)، نددوا خلالها بالفساد الحكومي في سلوفاكيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي.

من جهته، اتهم رئيس الحكومة السلوفاكي روبرت فيكو المعارضة باستخدام الجريمة " كأداة سياسية لحمل الناس على الخروج إلى الشارع".

وقبل أشهر وقعت جريمة اغتيال أخرى للصحفية، دافني غاليزيا، في مالطا في أكتوبر 2017 كانت تحقق في قضايا فساد في بلدها، وحركت الجريمتان النقاش في أوروبا حول حرية الصحافة والفساد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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