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الرئيس الأسد: "لا يوجد أي تعارض بين الهدنة وبين الأعمال القتالية"
الأسد: التحالف الغربي هو القوة الجوية الداعشية ويدعم "النصرة" و"داعش"ومنظمات ارهابية مشابهة دون أي خجل
الأسد: التحالف الغربي هو القوة الجوية الداعشية ويدعم"النصرة"و"داعش"ومنظمات ارهابية مشابهة دون أي خجل
الأسد: موضوع الكيميائي أصبح من مصطلحات قاموس الكذب الغربي وهو ابتزاز يستخدم ذريعة لتوجيه ضربات للجيش السوري
الأسد ردا على سؤال مراسل العالم: العملية ضد الإرهاب ستستمر بالتوازي مع فتح المجال للمدنيين للخروج إلى مناطق الدولة
الرئيس الأسد ردا على سؤال مراسل قناة العالم: الغالبية بالغوطة الشرقية يريدون الخروج من كنف الإرهابيين إلى حضن الدولة
مراسل العالم: سقوط قذيفة هاون في محيط باب شرقي بدمشق والاضرار مادية
مراسل العالم: استشهاد امرأة وإصابة ابنتها في غارات لطيران العدوان السعودي على الجبل الأسود في مديرية بني مطر بصنعاء
مصدر في قيادة شرطة دمشق: دوي انفجار قذيفة صاروخية أطلقها مسلحون على منطقة باب توما ولا معلومات عن إصابات حتى اللحظة
مراسل العالم: إصابة مدني إثر سقوط ٣ قذائف صاروخية على حي القيمرية في مدينة دمشق، مصدرها المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية
شاهد: وحش الشرق مازال ينهش ببريطانيا ومخاوف من نقص الغاز
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الأحد ٠٤ مارس ٢٠١٨ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش
تشهد بريطانيا أسوأ موجة صقيع منذ 27 عاماً، أودت بحياة 9 أشخاص على الأقل. وتسببت الثلوج الكثيفة باضطرابات شديدة في حركة المواصلات والملاحة الجوية، وإغلاق المدارس وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات المنازل، وتم استدعاء الجيش البريطاني للمساعدة.
العالم
-
اوروبا
شاهد المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق.
103-4
تصنيف :
العالم
أوروبا
فيديو
حوادث
خاص بالعالم- مراسلون
كلمات دليلية :
وحش الشرق
بريطانيا
الثلوج الكثيفة
اضطرابات شديدة في حركة المواصلات والملاحة الجوية
إغلاق المدارس وانقطاع التيار الكهربائي
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