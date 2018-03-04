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شاهد: مناورات اميركية-اسرائيلية ضخمة للتدرب على صد هجوم صاروخي

الأحد ٠٤ مارس ٢٠١٨ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

تنطلق اليوم في الكيان الاسرائيلي مناورات ضخمة بين الجيشين الإسرائيلي والأميركي، وتحاكي حرباً محتملة على كيان الاحتلال. ويشارك في المناورات 2500 جندي أميركي، إضافة الى 2000 جندي من منظومة الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ووحدات أخرى. وترمي التدريبات الى تحسين الجاهزية بهدف التصدي للتهديدات الصاروخية المحتملة من ايران وحزب الله.

العالم - فلسطين

اكبر مناورة بين الجيشين الاميركي والاسرائيلي هذا العام ضمن مناورات جونيبر كوبرا السنوية. مناورات ستستمر حتى 15 من الشهر الجاري وتحاكي هذه المرة حربا شاملة يتعرض خلالها كيان الاحتلال الاسرائيلي لهجمات من صواريخ ايران وحزب الله التي تشكل كبرى هواجس الجيش الاسرائيلي.

مصادر الاحتلال افادت بأن الولايات المتحدة ارسلت الاسبوع الماضي2500 جندي للمشاركة في المناورات اضافة الى 2000  من سلاح الجو الاسرائيلي اضافة الى وحدات اخرى.

التمرين سيحاكي وصول قوات أمريكية إلى الكيان الاسرائيلي إثر تعرضها لهجوم صاروخي على جبهات مختلفة من ايران حزب الله حيث سيتم التصدي لها عبر سيناريوهات متعددة من بينها استخدام منظومات الدفاع مثل "حيتس" و"القبة الحديدية" و"مقلاع داود" و"باتريوت".

وانتشرت آليات الجيش الاميركي في شوارع القدس المحتلة فيما تجري بالتوازي مع مناورات جونيبر كوبرا تدريبات مشتركة في الاراضي المحتلة بين الشرطة وجيش الاحتلال تستمر اربعة ايام.

وبجانب تعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الملفين الإيراني والفلسطيني.

وتاتي هذه الاتصالات والتعاون العسكري في سياق الدعم الذي تقدمه ادارة ترامب لليمن المتطرف في الكيان الاسرائيلي كما تبعث رسالة واضحة الى ان ادارة ادارة ترامب ماضية في ترسيخ الاحتلال الاسرائيلي للقدس المحتلة بعد قرار ترامب اعتبار المدينة المقدسة عاصمة لهذا الكيان.

كما تاتي المناورات في ظل قراءات تنشرها صحف عبرية تشير الى ان الحرب مع حزب الله ربما تكون وشيكة. 

وكان رئيس اركان جيش الاحتلال ووزير الحرب تحدثا مرات عدة عن استعدادات محتملة لضرب حزب الله وكان اخرها تسريبات مواقع عبرية عن جهود وخطط لاغتيال امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله. 

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