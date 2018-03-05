ترامب محروم من تناول هذه الوجبة! ‏

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ويقترب ترامب من الدخول في مرحلة السمنة المفرطة، إذّ أن طوله يبلغ حوالي 1.90 متر، بينما وزنه يصل إلى 108 كيلوغرامات، وأي زيادة جديدة في وزنه ستجعله شخصاً بيدناً مثل ملايين من الأمريكان، خاصةً بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع نسبة البدانة بين مواطني الولايات المتحدة إلى 33 بالمئة من عدد السكان.

وقد أشار باحثون إلى احتمالية مواجهة ترامب لمشكلة في تطوير القوات المسلحة الأمريكية بسبب انتشار البدانة لدى الشباب، ومن ثم يعيق عملية ضم الكثير من الأفراد إلى القوات في الفترة المقبلة.

وقرر أطباء البيت الأبيض منع ترامب من تناول وجبة التشيزبرغر، كما تم فرض ذلك على كامل الفريق الذي يعاون الرئيس في مهمته بالبيت الأبيض.