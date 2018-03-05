جابري أنصاري: هدف مفاوضات السلام في سوريا هو عزل الإرهابيين

العالم - ايران

وفي تصريح له اليوم الأحد على هامش لقائه بوزير الخارجية السوري بدمشق اشار جابري أنصاري إلى إنتهاك وقف إطلاق النار من قبل الإرهابيين في سوريا وقال: لا يمكن التوصل إلى حل سياسي وإنهاء الأزمة في سوريا دون التصدي للإرهابيين.

وقال: إن مواجهة الإرهاب ينبغي أن تتزامن مع الحوار السياسي الهادف إلى إنهاء الأزمة السورية.

واعتبر إن نجاح المفاوضات السياسية في آستانة وجنيف وكل أشكال الحوار السياسي رهن بمواجهة الإرهاب.

وكان جابري أنصاري التقى صباح اليوم الأحد وفور وصوله الي دمشق، الرئيس السوري بشار الأسد.

واستعرض الرئيس بشار الاسد وجابري أنصاري خلال اللقاء أحدث التطورات على الساحة السياسية السورية، وتبادلا وجهات النظر على صعيد تسوية الأزمة في سوريا خاصة في اطار عملية استانه وجنيف.

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