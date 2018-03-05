عرض الأعمال التاريخية القاجارية الايرانية في متحف اللوفر الفرنسي

أضاف جبريل نوكنده اليوم الاثنين بأنه خلال زيارة الرئيس الايراني لفرنسا تم توقيع مذكرة تفاهم لاقامة معرضين إحدهما للآثار التاريخية الموجودة في متحف لوفر الفرنسي داخل ايران والثاني للآثار الايرانية التي يعود تاريخها الي العهد القاجاري الايراني برعاية شركتي توتال ورينو وبنك «آينده» الايراني متمنياً مواصلة دعم القطاع الاقتصادي للمجال الثقافي بإعتبار الأعمال التاريخية تصويراً للهوية الايرانية ولشعبها.

وفي هذا السياق تم الاتفاق علي عرض 56 أثرا تاريخياً من متحف لوفر تتعلق بتاريخ دول فرنسا وايطاليا والنمسا والمانيا وهولندا ومصر وتركيا وسوريا والعراق والهند تحت عنوان «عظمة الحضارات العالمية» وذلك لمدة أربعة أشهر في المتحف الوطني الايراني الذي يعود تأسيسه الي قبل 78 عاماً يتم فيه حالياً الاحتفاظ بمايقارب ال300 اثر تاريخي ايراني تعود الي عصور قبل التاريخ والعصر التاريخي والعهد الاسلامي.

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