البث المباشر
مصادر فلسطينية : المتحدث باسم جيش الاحتلال : مناورات عسكرية تبدأ غدا بين الساعة 8:30 والساعة 11:30 في منطقة كرياه وسط تل أبيب يتخللها حركة نشطة للقوات والمركبات وسماع انفجارات
الرئيس روحاني يؤكد لدى استقباله وزير الخارجية الفرنسي أن دعم الحكومة السورية هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة
الرئيس روحاني يؤكد لدى استقباله وزير الخارجية الفرنسي أن دعم الحكومة السورية هو السبيل الوحيد لإنهاء الإزمة
مراسل العالم: الجيش السوري يواصل عملياته في الغوطة الشرقية ويسيطر على بلدة المحمدية غرب بلدة بيت نايم
بوتين: أوقفنا العام الماضي نشاط 72 كادرا و397 عميلا للاستخبارات الأجنبية
كونداليزا رايس: الكثير من الأمريكيين يشعرون بأنهم سجناء طبقتهم الاجتماعية
رئيسة الوزراء البريطانية ستتطرق لبواعث القلق بشأن اليمن مع ولي العهد السعودي
مراسل العالم: الجيش التركي يستهدف قرية مسكة فوقاني التابعة لمنطقة جديرس بريف عفرين بالقذائف
مراسل العالم: قصف صاروخي على تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي في مكيراس بمحافظة البيضاء
مراسل العالم: تدمير مدرعة عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان السعودي بصاروخ موجه في جبهة الساحل الغربي

لافروف: زيارتي إلى أفريقيا تهدف إلى بناء علاقات متنوعة

لافروف: زيارتي إلى أفريقيا تهدف إلى بناء علاقات متنوعة
الإثنين ٠٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن زيارته إلى أفريقيا تهدف إلى بناء علاقات متنوعة، وبحث اتجاهات الجهود المشتركة، في التجارة والاقتصاد والعلمية والتقنية والمجالات الإنسانية وغيرها.

العالم-افریقیا

وقال لافروف، في مستهل زيارة تشمل خمس دول من جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا: "زيارتي المقبلة… تهدف إلى بناء المزيد من العلاقات المتنوعة، والبحث عن اتجاهات جديدة للجهود المشتركة في التجارة والاقتصاد والعلمية والتقنية والمجالات الإنسانية وغيرها، نتطلع إلى تبادل شامل لوجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا العالمية والإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وحل الأزمات، بما في ذلك في منطقة الصحراء — الساحل والقرن الأفريقي ومنطقة البحيرات الكبرى".

وأضاف لافروف، في حديث لمجلة "رجال أفريقيا" الشهرية، أن روسيا تنتهج سياسة خارجية متعددة التوجهات، والتوجه الأفريقي ضمن أولوياتها، الذي هو ثابت في مفهوم السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية.

وقال: "روسيا تولي أهمية كبرى لتعزيز العلاقات مع المنظمات الأفريقية الإقليمية وشبه الإقليمية، لا سيما الاتحاد الأفريقي".

ويبدأ وزير الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، جولة أفريقية تشمل خمس دول جنوب الصحراء الكبرى، أنغولا وناميبيا وموزمبيق وزيمبابوي وإثيوبيا.

روابط ذات صلة

لافروف يتوجه إلى أفريقيا الأسبوع المقبل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بالصور.. وقفة تضامنية أمام البرلمان الاوروربي في بروكسل للتنديد بجرائم العدوان على اليمن

الشرطة تستعيد أوسكار أفضل ممثلة بعد سرقته

شاهد بالفيديو.. لحظة احباط محاولات تسلل الارهابيين بريفي اللاذقية وحماة

إعطاب وتدمير 4 آليات ومدرعة لمرتزقة العدوان السعودي في ميدي والبقع وجبهة ناطع

سفيرة غواتيمالا تتفقد مواقع لنقل سفارة بلادها إلى القدس المحتلة   

رئیس متحف اللوفر : سنزز لتعاوننا مع اصدقائنا الایرانیین

الداراجات النارية تك/3 يجد فريقا بديلا في بطولة العالم

عندما يصب ترامب زيتاً أكثر على النار..هذا ما قاله لنتياهو

شاهد..مُسافر يوثّق لحظة تعطل محرك طائرة بريطانية

كرة القدم دقيقة صمت حدادا على وفاة استوري في بطولات الويفا

دوري ابطال اسيا الغرافة يفلت من الخسارة والجزيرة يتعثر مجددا

بروجردي: يجب تحديد اطر جديدة للتعاون الاقتصادي ضد واشنطن

اميرعبداللهيان: ممارسات الجماعات الارهابية تعرض السلام بالمجتمع الدولي للخطر

حاخام يهودي يتمنى أن يزور كل اليهود البحرين!

بعملية نوعية.. الحشد الشعبي يقتل 7 دواعش مختبئين في صحراء نينوى

برسبوليس يتصدر مجموعته الاسيوبة بفوزه على الوصل الاماراتي

هل يشهد العالم عودة "الموت الأسود"؟

بالفيديو...ندوة في جنيف حول انتهاكات المنامة لحقوق الانسان

شرطة أبوظبي توقف 6 أشخاص في عملية "شبكة الموت"

قائد الدفاع الجوي: قدرات ايران القتالية جحيم على الأعداء الألداء

الأکثر مشاهدة